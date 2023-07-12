ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал 18-летнего итальянского хавбека

Клуб Лиги 1 ПСЖ объявил о подписании контракта с Шером Ндуром. 18-летний игрок перешел на правах свободного агента и получил договор на 5 лет.

Хавбек является воспитанником «Брешии», однако первый профессиональный контракт подписал с «Бенфикой».

В прошлом сезоне в основном выступал за юношескую команду и лишь раз сыграл за первый состав Орлов. Играет за юношескую сборную Италии.