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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал 18-летнего итальянского хавбека
Франция
12 июля 2023, 16:11 |
336
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал 18-летнего итальянского хавбека

Шер Ндур перешел в парижскую команду

12 июля 2023, 16:11 |
336
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал 18-летнего итальянского хавбека
ПСЖ. Шер Ндур

Клуб Лиги 1 ПСЖ объявил о подписании контракта с Шером Ндуром. 18-летний игрок перешел на правах свободного агента и получил договор на 5 лет.

Хавбек является воспитанником «Брешии», однако первый профессиональный контракт подписал с «Бенфикой».

В прошлом сезоне в основном выступал за юношескую команду и лишь раз сыграл за первый состав Орлов. Играет за юношескую сборную Италии.

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Источник ФК ПСЖ
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