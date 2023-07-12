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Испания
12 июля 2023, 14:17 | Обновлено 12 июля 2023, 14:31
926
1

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сообщила о подписании 18-летнего бразильца

Виктор Роке присоединится к клубу в сезоне 2024/25

12 июля 2023, 14:17 | Обновлено 12 июля 2023, 14:31
926
1
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона сообщила о подписании 18-летнего бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

ФК «Барселона» и клуб «Атлетико Паранаэнсе» достигли соглашения о переходе нападающего Виктора Уго Роке Феррейры, более известного как Виктор Роке.

18-летний игрок присоединится к клубу в сезоне 2024/25 и подпишет контракт до сезона 2030/31 с правом выкупа в размере 500 млн. евро.

В текущем сезоне Витор Роке забил 15 голов в 29 матчах за «Атлетико Паранаэнсе» (за два сезона – 22 гола в 65 поединках).

Форвард дебютировал за сборную Бразилии в товарищеском матче против команды Марокко.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы выложат за игрока 30 милионов евро, еще 26 будут предусмотрены в качестве бонусов в зависимости от результатов, голов и титулов. Еще €5 млн придется уплатить в случае попадания в топ-3 претендентов на «Золотой мяч».

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Источник ФК Барселона
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VBOLYUVALNIK
Та звідки в них гроші?!
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