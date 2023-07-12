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  4. Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
12 июля 2023, 12:31 |
370
0

Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2023

12 июля 2023, 12:31 |
370
0
Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

12 июня состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и Хольгером Руне из Дании (АТР 6).

Поединок состоится 2-м запуском на Центральном корте после матча Онс Жабер – Елена Рыбакина. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-й матч между теннисистами, счет равный.

В полуфинале победитель встречи сыграет против Даниила Медведева или Кристофера Юбенкса.

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смотреть онлайн Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023 Хольгер Руне
Источник Sport.ua
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