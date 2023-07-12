Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 июня состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и Хольгером Руне из Дании (АТР 6).

Поединок состоится 2-м запуском на Центральном корте после матча Онс Жабер – Елена Рыбакина. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Это будет 3-й матч между теннисистами, счет равный.

В полуфинале победитель встречи сыграет против Даниила Медведева или Кристофера Юбенкса.

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