Карлос Алькарас – Хольгер Руне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Уимблдона-2023
12 июня состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и Хольгером Руне из Дании (АТР 6).
Поединок состоится 2-м запуском на Центральном корте после матча Онс Жабер – Елена Рыбакина. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет 3-й матч между теннисистами, счет равный.
В полуфинале победитель встречи сыграет против Даниила Медведева или Кристофера Юбенкса.
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