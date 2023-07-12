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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»
Украина. Премьер лига
12 июля 2023, 10:59 | Обновлено 12 июля 2023, 11:43
1368
6

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»

Бывший игрок «Динамо» – о своих прозвищах

12 июля 2023, 10:59 | Обновлено 12 июля 2023, 11:43
1368
6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своих прозвищах и предпочтениях при обращении в личном общении.

«Я не люблю, когда говорят Виктор Евгеньевич. Я всегда предлагаю: давай на «ты», а не на «вы».

Даже дети пусть будут со мной на «ты», это не проблема. Самое главное, чтобы ребёнок вырос талантливым и счастливым, но лучше талантливым и качественным футболистом.

Меня трудно обидеть. Я же говорю, у меня кличек навалом. Каждый хотел по-своему меня называть. Хацкевич называл меня «Мастер». Ну, это понятно почему. Кто-то называл «Леон». Кто-то – Виктор Евгеньевич. Я не обращаю внимание.

Я иногда сам себе какие-то клички придумываю.

«Артистом» меня журналисты называли, в газетах писали «Премьер-министр». Много кличек было всяких», – рассказал Леоненко.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 6
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Yuriy Yaniv
А ще піде рас ом але то таке
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+4
Barlowold
Тому що ніхто так мастерски не може випити двушку пива залпом?
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+4
GloryUkraine
От здається непоганий гравець був Вітьйок, але це в минулому, а от, як бачимо, гімнюком він був, є та буде завжди.
Ответить
+3
Viktor Kovtun
Витя Леоненко шлюха агметовская )))
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+1
maverik
Повелитель котів було ???
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+1
fitnes_sports066
Вот это звезда во лбу загорелась
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+1
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