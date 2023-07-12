Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»
Бывший игрок «Динамо» – о своих прозвищах
Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своих прозвищах и предпочтениях при обращении в личном общении.
«Я не люблю, когда говорят Виктор Евгеньевич. Я всегда предлагаю: давай на «ты», а не на «вы».
Даже дети пусть будут со мной на «ты», это не проблема. Самое главное, чтобы ребёнок вырос талантливым и счастливым, но лучше талантливым и качественным футболистом.
Меня трудно обидеть. Я же говорю, у меня кличек навалом. Каждый хотел по-своему меня называть. Хацкевич называл меня «Мастер». Ну, это понятно почему. Кто-то называл «Леон». Кто-то – Виктор Евгеньевич. Я не обращаю внимание.
Я иногда сам себе какие-то клички придумываю.
«Артистом» меня журналисты называли, в газетах писали «Премьер-министр». Много кличек было всяких», – рассказал Леоненко.
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