Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хацкевич называл меня Мастер, понятно почему»

Экс-нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко рассказал о своих прозвищах и предпочтениях при обращении в личном общении.

«Я не люблю, когда говорят Виктор Евгеньевич. Я всегда предлагаю: давай на «ты», а не на «вы».

Даже дети пусть будут со мной на «ты», это не проблема. Самое главное, чтобы ребёнок вырос талантливым и счастливым, но лучше талантливым и качественным футболистом.

Меня трудно обидеть. Я же говорю, у меня кличек навалом. Каждый хотел по-своему меня называть. Хацкевич называл меня «Мастер». Ну, это понятно почему. Кто-то называл «Леон». Кто-то – Виктор Евгеньевич. Я не обращаю внимание.

Я иногда сам себе какие-то клички придумываю.

«Артистом» меня журналисты называли, в газетах писали «Премьер-министр». Много кличек было всяких», – рассказал Леоненко.