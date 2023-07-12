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Украина. Вторая лига
12 июля 2023, 09:56 | Обновлено 12 июля 2023, 10:10
522
0

ФК ЮКСА определился с первыми новичками

Киевляне готовятся к выступлениям во Второй лиге

12 июля 2023, 09:56 | Обновлено 12 июля 2023, 10:10
522
0
ФК ЮКСА определился с первыми новичками
ФК Минай. Николай Цымбал

Новичок Второй лиги – команда «ЮКСА» из Киева – 19 июля проведет первый спарринг в подготовительный период. Соперник – «Полесье» (Ставки).

Как стало известно Sport.ua, новый главный тренер киевской команды Николай Цымбал, который в свое время возглавлял «Минай», пригласил в свой штаб Ивана Остапова, Михаила Руснака, также работавших с ним в закарпатской команде, и местного специалиста Андрея Грицая.

Первым летним новичком «ЮКСА» стал Антон Евдокимов из «ЛНЗ». Изъявили желание помочь ФК «ЮКСА» еще один экс-игрок черкащан Олег Синегуб и Дмитрий Махнев из львовских «Карпат».

Сейчас на тренировочном сборе находится немало потенциальных новобранцев. Станут ли они подопечными Цымбала, определится на следующей неделе.

Календарные матчи «ЮСКА» планирует проводить на стадионе имени Виктора Банникова в Киеве и планирует стать нарушителем спокойствия. Хотя, как сообщил Николай Цымбал Sport.ua, пока главная задача - совместными усилиями выстроить структуру футбольного клуба, которая бы отвечала требованиям сегодняшнего дня.

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ЮКСА Тарасовка Вторая лига Украины инсайд Николай Цымбал
Источник Sport.ua
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