Ювентус определился с ценой на Кьезу. Игрока хотят в АПЛ
Туринский клуб готов к продаже одного из своих лидеров
Английские клубы «Ливерпуль» и «Ньюкасл» стоят в очереди за полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой.
Сообщается, что и мерсисайдцы, и «сороки» не смогут позволить себе покупку итальянца, пока не продадут кого-то из нынешнего состава. Также на 25-летнего Кьезу якобы претендовала и «Астон Вилла», но такой вариант игроку оказался неинтересен.
«Ювентус» готов рассмотреть предложения, но продавать Федерико Кьезу дешевле 50 млн евро не намерен.
«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу лишь в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.
Соглашение Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года.
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