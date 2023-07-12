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Италия
12 июля 2023, 08:59 | Обновлено 12 июля 2023, 09:06
167
0

Ювентус определился с ценой на Кьезу. Игрока хотят в АПЛ

Туринский клуб готов к продаже одного из своих лидеров

12 июля 2023, 08:59 | Обновлено 12 июля 2023, 09:06
167
0
Ювентус определился с ценой на Кьезу. Игрока хотят в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Английские клубы «Ливерпуль» и «Ньюкасл» стоят в очереди за полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой.

Сообщается, что и мерсисайдцы, и «сороки» не смогут позволить себе покупку итальянца, пока не продадут кого-то из нынешнего состава. Также на 25-летнего Кьезу якобы претендовала и «Астон Вилла», но такой вариант игроку оказался неинтересен.

«Ювентус» готов рассмотреть предложения, но продавать Федерико Кьезу дешевле 50 млн евро не намерен.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу лишь в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.

Соглашение Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года.

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Ювентус Ливерпуль Ньюкасл Федерико Кьеза трансферы
Источник La Gazzetta dello Sport
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