Ювентус определился с ценой на Кьезу. Игрока хотят в АПЛ

Английские клубы «Ливерпуль» и «Ньюкасл» стоят в очереди за полузащитником «Ювентуса» Федерико Кьезой.

Сообщается, что и мерсисайдцы, и «сороки» не смогут позволить себе покупку итальянца, пока не продадут кого-то из нынешнего состава. Также на 25-летнего Кьезу якобы претендовала и «Астон Вилла», но такой вариант игроку оказался неинтересен.

«Ювентус» готов рассмотреть предложения, но продавать Федерико Кьезу дешевле 50 млн евро не намерен.

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» готовы будут предпринять попытку купить Кьезу лишь в том случае, если продадут Мохамеда Салаха и Аллана Сен-Максимена соответственно. Оба игрока могут оказаться в Саудовской Аравии.

Соглашение Федерико Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года.