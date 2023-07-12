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  4. Марченко выиграл стартовый матч хардового челленджера в Чикаго
ATP
12 июля 2023, 06:23 | Обновлено 12 июля 2023, 06:52
86
0

Марченко выиграл стартовый матч хардового челленджера в Чикаго

Украинский теннисист в двух сетах победил Дэйна Суини из Австралии

12 июля 2023, 06:23 | Обновлено 12 июля 2023, 06:52
86
0
Марченко выиграл стартовый матч хардового челленджера в Чикаго
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинец Илья Марченко (ATP 338) выиграл стартовый матч хардового челленджера ATP 75 в американском Чикаго.

Украинский теннисист, успешно прошедший квалификацию, в двух сетах победил Дэйна Суини из Австралии (ATP 232).

ATP 75. Чикаго (США). Хард. Первый раунд

Дэйн Суини (Австралия) – Илья Марченко (Украина) [Q] – 4:6, 4:6

Во втором раунде Марченко сыграет против китайца Шан Цзюнчен, сеяного под 4-м номером.

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Дэйн Суини Илья Марченко ATP Чикаго
Источник Sport.ua
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