ATP12 июля 2023, 06:23 | Обновлено 12 июля 2023, 06:52
86
0
Марченко выиграл стартовый матч хардового челленджера в Чикаго
Украинский теннисист в двух сетах победил Дэйна Суини из Австралии
12 июля 2023, 06:23 | Обновлено 12 июля 2023, 06:52
86
0
Украинец Илья Марченко (ATP 338) выиграл стартовый матч хардового челленджера ATP 75 в американском Чикаго.
Украинский теннисист, успешно прошедший квалификацию, в двух сетах победил Дэйна Суини из Австралии (ATP 232).
ATP 75. Чикаго (США). Хард. Первый раунд
Дэйн Суини (Австралия) – Илья Марченко (Украина) [Q] – 4:6, 4:6
Во втором раунде Марченко сыграет против китайца Шан Цзюнчен, сеяного под 4-м номером.
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