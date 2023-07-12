Марченко выиграл стартовый матч хардового челленджера в Чикаго

Украинец Илья Марченко (ATP 338) выиграл стартовый матч хардового челленджера ATP 75 в американском Чикаго.

Украинский теннисист, успешно прошедший квалификацию, в двух сетах победил Дэйна Суини из Австралии (ATP 232).

ATP 75. Чикаго (США). Хард. Первый раунд

Дэйн Суини (Австралия) – Илья Марченко (Украина) [Q] – 4:6, 4:6

Во втором раунде Марченко сыграет против китайца Шан Цзюнчен, сеяного под 4-м номером.