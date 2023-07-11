Другие новости11 июля 2023, 23:53 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля
Важные события во всех видах спорта
11 июля 2023, 23:53 |
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В среду, 12 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
17:00 Астана – Динамо Тбилиси
20:00 Хеккен – Нью-Сейнтс
20:30 Фарул – Шериф
21:30 Слован Братислава – Эсперанж
БАСКЕТБОЛ
14:30 Украина U-20 – Косово U-20
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