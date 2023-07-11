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11 июля 2023, 23:53 |
18
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля

Важные события во всех видах спорта

11 июля 2023, 23:53 |
18
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 12 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Астана – Динамо Тбилиси

Favbet 1.85 – 3.54 – 4.34

20:00 Хеккен – Нью-Сейнтс

Favbet 1.12 – 8.80 – 23.00

20:30 Фарул – Шериф

Favbet 2.33 – 3.05 – 3.38

21:30 Слован Братислава – Эсперанж

Favbet 1.22 – 6.50 – 12.50

БАСКЕТБОЛ

14:30 Украина U-20 – Косово U-20

Favbet 1.04 – 9.00

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Источник Sport.ua
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