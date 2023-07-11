СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 июля

В среду, 12 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Астана – Динамо Тбилиси

1.85 – 3.54 – 4.34

20:00 Хеккен – Нью-Сейнтс

1.12 – 8.80 – 23.00

20:30 Фарул – Шериф

2.33 – 3.05 – 3.38

21:30 Слован Братислава – Эсперанж

1.22 – 6.50 – 12.50

БАСКЕТБОЛ

14:30 Украина U-20 – Косово U-20

1.04 – 9.00