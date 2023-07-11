28-летний Милинкович-Савич выбрал Саудовскую Аравию. Лацио получит 40 млн

По информации Фабрицио Романо, многолетний лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич решил перебраться в Саудовскую Аравию. Игрок перейдет в «Аль-Хиляль».

«Лацио» получит за 28-летнего полузащитника 40 миллионов евро, а серб оформит трехлетний контракт. В течение многих лет Милинковича-Савича связывали с переходом в топ-клубы Европы, но трансфер никак не могли осуществить.

В минувшем сезоне серб провел 47 матчей, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.