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Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 19:49 | Обновлено 11 июля 2023, 20:44
2306
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило опытного защитника в чемпионат Греции

Томаш Кендзера возвращается в ПАОК

11 июля 2023, 19:49 | Обновлено 11 июля 2023, 20:44
2306
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило опытного защитника в чемпионат Греции
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что правый защитник Томаш Кендзера возвращается в греческий ПАОК, где он выступал во второй части прошлого сезона.

Аренда рассчитана на один год, а контракт 29-летнего игрока с киевлянами истекает летом 2024 года, поэтому, вероятно, поляк уже прощается с «Динамо».

В составе киевской команды с 2017 года Томаш провел 125 матчей и забил 5 голов.

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Динамо Киев Томаш Кендзера трансферы УПЛ ПАОК трансферы аренда игрока
Источник ФК Динамо Киев
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