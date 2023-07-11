Украина. Премьер лига11 июля 2023, 19:49 | Обновлено 11 июля 2023, 20:44
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило опытного защитника в чемпионат Греции
Томаш Кендзера возвращается в ПАОК
11 июля 2023, 19:49 | Обновлено 11 июля 2023, 20:44
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Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что правый защитник Томаш Кендзера возвращается в греческий ПАОК, где он выступал во второй части прошлого сезона.
Аренда рассчитана на один год, а контракт 29-летнего игрока с киевлянами истекает летом 2024 года, поэтому, вероятно, поляк уже прощается с «Динамо».
В составе киевской команды с 2017 года Томаш провел 125 матчей и забил 5 голов.
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