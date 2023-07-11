ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило опытного защитника в чемпионат Греции

Официальный сайт «Динамо» сообщил о том, что правый защитник Томаш Кендзера возвращается в греческий ПАОК, где он выступал во второй части прошлого сезона.

Аренда рассчитана на один год, а контракт 29-летнего игрока с киевлянами истекает летом 2024 года, поэтому, вероятно, поляк уже прощается с «Динамо».

В составе киевской команды с 2017 года Томаш провел 125 матчей и забил 5 голов.