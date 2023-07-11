Чемпионат Европы11 июля 2023, 19:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Не Варшава. Стало известно, где Украина примет Англию
Матч отбора Евро-2024 пройдет во Вроцлаве
11 июля 2023, 19:25 |
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Официальный сайт УАФ сообщил о том, что матч отбора Евро-2024 между Украиной и Англией пройдет в польском Вроцлаве. Ранее была информация, что игра состоится в Варшаве.
Встреча Украина – Англия пройдет 9 сентября на стадионе Тарчински Арена на 45 тысяч зрителей. Это будет следующий матч наставника Сергея Реброва.
В отборочной группе Англия лидирует с 12 очками, Украина набрала 6 пунктов и идет 2-й.
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