ОФИЦИАЛЬНО. Не Варшава. Стало известно, где Украина примет Англию

Официальный сайт УАФ сообщил о том, что матч отбора Евро-2024 между Украиной и Англией пройдет в польском Вроцлаве. Ранее была информация, что игра состоится в Варшаве.

Встреча Украина – Англия пройдет 9 сентября на стадионе Тарчински Арена на 45 тысяч зрителей. Это будет следующий матч наставника Сергея Реброва.

В отборочной группе Англия лидирует с 12 очками, Украина набрала 6 пунктов и идет 2-й.