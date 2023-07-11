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Франция
11 июля 2023, 17:55 | Обновлено 11 июля 2023, 18:38
1574
0

ПСЖ опасается реакции фанов против Мбаппе из-за контракта

Игрок может разозлить фанов

11 июля 2023, 17:55 | Обновлено 11 июля 2023, 18:38
1574
0
ПСЖ опасается реакции фанов против Мбаппе из-за контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации французских СМИ, руководство ПСЖ опасается, что Килиан Мбаппе может получить крайне негативную реакцию от фанатов команды, если ситуация с контрактом не решится до старта сезона.

Мбаппе не скрывает, что хочет через год уйти свободным агентом, а в клубе считают, что такое поведение может спровоцировать болельщиков парижан.

Ранее они бурно реагировали на решение Лионеля Месси уйти из команды.

В клубе недавно заявили, что продадут Мбаппе этим летом, если он не подпишет новый контракт.

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ПСЖ Килиан Мбаппе чемпионат Франции по футболу Лига 1 продление контракта трансферы трансферы Лиги 1 фанаты
Источник BBC
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