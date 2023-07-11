Франция11 июля 2023, 17:55 | Обновлено 11 июля 2023, 18:38
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ПСЖ опасается реакции фанов против Мбаппе из-за контракта
Игрок может разозлить фанов
11 июля 2023, 17:55 | Обновлено 11 июля 2023, 18:38
1574
0
По информации французских СМИ, руководство ПСЖ опасается, что Килиан Мбаппе может получить крайне негативную реакцию от фанатов команды, если ситуация с контрактом не решится до старта сезона.
Мбаппе не скрывает, что хочет через год уйти свободным агентом, а в клубе считают, что такое поведение может спровоцировать болельщиков парижан.
Ранее они бурно реагировали на решение Лионеля Месси уйти из команды.
В клубе недавно заявили, что продадут Мбаппе этим летом, если он не подпишет новый контракт.
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