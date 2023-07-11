Лига чемпионов11 июля 2023, 18:16 | Обновлено 11 июля 2023, 18:55
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Тренер Панатинаикоса: «У Днепра-1 серьезная команда, будут непростые игры»
Иван Йованович – о сопернике по квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2023, 18:16 | Обновлено 11 июля 2023, 18:55
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Главный тренер «Панатинаикоса» Иван Йованович поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Днепра-1» (25 июля и 1 августа):
«У них хорошая команда. Нельзя сравнивать эту команду с «Днепром-1» в прошлом сезоне. В прошлом году они не играли из-за войны.
Это серьезная команда. С хорошими футболистами. Игры будут непростыми, и мы должны подготовиться к ним».
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