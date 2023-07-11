Тренер Панатинаикоса: «У Днепра-1 серьезная команда, будут непростые игры»

Главный тренер «Панатинаикоса» Иван Йованович поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Днепра-1» (25 июля и 1 августа):

«У них хорошая команда. Нельзя сравнивать эту команду с «Днепром-1» в прошлом сезоне. В прошлом году они не играли из-за войны.

Это серьезная команда. С хорошими футболистами. Игры будут непростыми, и мы должны подготовиться к ним».