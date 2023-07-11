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Лига чемпионов
11 июля 2023, 18:16 | Обновлено 11 июля 2023, 18:55
549
0

Тренер Панатинаикоса: «У Днепра-1 серьезная команда, будут непростые игры»

Иван Йованович – о сопернике по квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2023, 18:16 | Обновлено 11 июля 2023, 18:55
549
0
Тренер Панатинаикоса: «У Днепра-1 серьезная команда, будут непростые игры»
ФК Панатинаикос. Иван Йованович

Главный тренер «Панатинаикоса» Иван Йованович поделился ожиданиями от матчей квалификации Лиги чемпионов против «Днепра-1» (25 июля и 1 августа):

«У них хорошая команда. Нельзя сравнивать эту команду с «Днепром-1» в прошлом сезоне. В прошлом году они не играли из-за войны.

Это серьезная команда. С хорошими футболистами. Игры будут непростыми, и мы должны подготовиться к ним».

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Панатинаикос Иван Йованович Днепр-1 Лига чемпионов
Источник Sport24.gr
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