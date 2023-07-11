Трент АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛЬД: «Мы хотим выиграть АПЛ и знаем, как это делать»

Защитник «Ливерпуля» Тренер Александер Арнольд рассказал о том, какие цели команда ставит перед собой на новый сезон:

«Я думаю, что клубу необходимо быть честным. Вы знаете, мы уважаем каждое соревнование, в котором участвуем, но если бы вы спросили нас в эту же дату в прошлом году, хотим ли мы финишировать пятыми, мы бы все сказали «нет» и повторили то же самое сейчас.

Хотим ли мы финишировать пятыми в следующем сезоне? Нет. Мы хотим выиграть лигу, мы хотим бороться за чемпионство и победу Лиге чемпионов, поэтому невыход в ЛЧ разочаровывает.

Мы знаем, как выиграть лигу, мы умеем бороться с «Сити» и идти с ними нога в ногу, и нам нужно выступать почти идеально на протяжении всего сезона, так что для нас это главное».