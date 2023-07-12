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Уимблдон
12 июля 2023, 00:14 |
420
0

Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 12 июля

В среду на корты Лондона выйдет одна представительница Украины

12 июля 2023, 00:14 |
420
0
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 12 июля
WTA. Людмила Киченок

12 июля продолжат играть поединки 1/4 финала Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.

В среду Украину в миксте представит Людмила Киченок.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток

Уимблдон. 1/2 финала микста

Корт №3. 4-й запуск (не ранее 17:00)
Людмила Киченок / Мате Павич [7] – Джонни О'Мара / Оливия Николлс

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расписание Уимблдон-2023 Людмила Киченок Мате Павич Джонни О'Мара Оливия Николс
Источник Sport.ua
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