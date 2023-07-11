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  4. Крутых уступил четвертому сеяному в первом раунде челленджера в Австрии
ATP
11 июля 2023, 14:37 |
62
1

Крутых уступил четвертому сеяному в первом раунде челленджера в Австрии

Алексей вел 3:0 на финальном тай-брейке, но упустил преимущество

11 июля 2023, 14:37 |
62
1
Крутых уступил четвертому сеяному в первом раунде челленджера в Австрии
ATP. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№182 ATP) не смог пробиться во второй круг на грунтовом челленджере в австрийском Зальцбурге.

В первом раунде украинец уступил четвертому сеяному бразильцу Тьяго Монтейро (№95 ATP).

Зальцбург. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 3:6, 6:3, 6:7(3)

Крутых выиграл первые три очка на тай-брейке финальной партии, но в итоге упустил преимущество.

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Марко Трунгельити из Аргентины (№236 ATP).

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Алексей Крутых Тьягу Монтейру ATP Зальцбург
Источник Sport.ua
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Алексей
Достойно проиграл 
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