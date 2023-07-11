Крутых уступил четвертому сеяному в первом раунде челленджера в Австрии

Украинский теннисист Алексей Крутых (№182 ATP) не смог пробиться во второй круг на грунтовом челленджере в австрийском Зальцбурге.

В первом раунде украинец уступил четвертому сеяному бразильцу Тьяго Монтейро (№95 ATP).

Зальцбург. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 3:6, 6:3, 6:7(3)

Крутых выиграл первые три очка на тай-брейке финальной партии, но в итоге упустил преимущество.

Это была первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Марко Трунгельити из Аргентины (№236 ATP).