Крутых уступил четвертому сеяному в первом раунде челленджера в Австрии
Алексей вел 3:0 на финальном тай-брейке, но упустил преимущество
Украинский теннисист Алексей Крутых (№182 ATP) не смог пробиться во второй круг на грунтовом челленджере в австрийском Зальцбурге.
В первом раунде украинец уступил четвертому сеяному бразильцу Тьяго Монтейро (№95 ATP).
Зальцбург. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Тьягу Монтейру (Бразилия) – 3:6, 6:3, 6:7(3)
Крутых выиграл первые три очка на тай-брейке финальной партии, но в итоге упустил преимущество.
Это была первая встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Марко Трунгельити из Аргентины (№236 ATP).
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