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  4. ТЕТЕ: «Люблю Украину и Шахтер, но больше не смогу здесь играть»
Украина. Премьер лига
11 июля 2023, 13:48 |
863
4

ТЕТЕ: «Люблю Украину и Шахтер, но больше не смогу здесь играть»

Бразильский вингер – о своем будущем

11 июля 2023, 13:48 |
863
4
ТЕТЕ: «Люблю Украину и Шахтер, но больше не смогу здесь играть»
ФК Шахтер. Тете

Бразильский вингер Тете, чей контракт с «Шахтером» истекает в конце 2023 года, заявил, что больше не будет играть за «Горняков»:

«Я очень часто слежу за «Шахтером». По сути, это мой первый серьезный профессиональный клуб в карьере. Потому я очень люблю «Шахтер» и смотрю их матчи.

Еще немного осталось до завершения контракта с «Шахтером». Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в «Шахтере». Но я болею за них и очень хочу, чтобы команда развивалась.

Еще не определился с будущим клубом. Мы очень внимательно следим и пока не спешим принимать решение. Есть много заинтересованных команд, но сейчас все решает мой агент.

Я люблю Украину. Сейчас я в отпуске и, несмотря на войну, приехал сюда. Верим в победу и в то, что все будет хорошо».

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Источник FootballHub
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Злий Глобинець
Куди приїхав? У Щасливе в офіс Шахтаря, щоб утрясти всі формальності як покидатиме клуб? Ох і лицеміри ви всі...
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+1
Mr Voevudskiy
Так любит, что валит из команды на халяву
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+1
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FunnyCat_____
что на это скажут хваленые юристы Шахтера? или они заняты изучением контрактов других тренеров УПЛ?
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0
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