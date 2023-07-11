ТЕТЕ: «Люблю Украину и Шахтер, но больше не смогу здесь играть»
Бразильский вингер – о своем будущем
Бразильский вингер Тете, чей контракт с «Шахтером» истекает в конце 2023 года, заявил, что больше не будет играть за «Горняков»:
«Я очень часто слежу за «Шахтером». По сути, это мой первый серьезный профессиональный клуб в карьере. Потому я очень люблю «Шахтер» и смотрю их матчи.
Еще немного осталось до завершения контракта с «Шахтером». Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в «Шахтере». Но я болею за них и очень хочу, чтобы команда развивалась.
Еще не определился с будущим клубом. Мы очень внимательно следим и пока не спешим принимать решение. Есть много заинтересованных команд, но сейчас все решает мой агент.
Я люблю Украину. Сейчас я в отпуске и, несмотря на войну, приехал сюда. Верим в победу и в то, что все будет хорошо».
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