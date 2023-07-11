Металлург выбирает домашний стадион из трех вариантов

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Металлург» Запорожье никак не определится с тем, где команда будет принимать соперников в календарных матчах Первой лиги.

По сообщениям нашего источника, рассматриваются варианты со стадионами в Киеве, Кропивницком и Умани.

Тем временем подопечные Владимира Микитина находятся на сборе в Моршине, что на Львовщине. 11 июля в Бережанах они сыграют спарринг с тернопольской «Нивой», 15 – с «Хустом», 18 – со «Скалой» и 20 – с «Прикарпатьем».

Лавы «Металлурга» пополнили Александр Николишин из «Металлиста» и арендованный у «Кремня» Денис Галата.

Еще три потенциальных новичка находятся на просмотре.