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Украина. Первая лига
11 июля 2023, 10:47 | Обновлено 11 июля 2023, 10:55
949
1

Металлург выбирает домашний стадион из трех вариантов

Запорожский клуб имеет выбор

11 июля 2023, 10:47 | Обновлено 11 июля 2023, 10:55
949
1
Металлург выбирает домашний стадион из трех вариантов
МФК Металлург Запорожье. Владимир Микитин

Как стало известно Sport.ua, руководство ФК «Металлург» Запорожье никак не определится с тем, где команда будет принимать соперников в календарных матчах Первой лиги.

По сообщениям нашего источника, рассматриваются варианты со стадионами в Киеве, Кропивницком и Умани.

Тем временем подопечные Владимира Микитина находятся на сборе в Моршине, что на Львовщине. 11 июля в Бережанах они сыграют спарринг с тернопольской «Нивой», 15 – с «Хустом», 18 – со «Скалой» и 20 – с «Прикарпатьем».

Лавы «Металлурга» пополнили Александр Николишин из «Металлиста» и арендованный у «Кремня» Денис Галата.

Еще три потенциальных новичка находятся на просмотре.

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инсайд Металлург Запорожье Владимир Микитин Первая лига Украины
Источник Sport.ua
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Summertime
На днях пан Резников пообещал "закрыть небо" над Запорожьем, а потом и  над другими большими городами.    Надо понимать, что одна из батарей  Патриотов будет размещена  где то в той области.   Значит Металлург  сможет спокойно тренироваться на своей базе на Великом Лугу.    Правда  играть придётся всё равно в другом месте.   Потому что за день штук 5-10  воздушных тревог бывает.    Не угадаешь со временем  проведения. 
    Справка.  
   Великий Луг — рекреаційна місцевість на півночі  правобережжя Запоріжжя. Розташована на правому березі Дніпра північніше
Кічкаса, де й існувала німецька колонія Старий Кронсвейде Хортицької  волості Катеринославського повіту.
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