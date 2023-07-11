Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Еще одна звезда. Ляказетт  интересен клубу из Саудовской Аравии
Другие новости
11 июля 2023, 07:53 | Обновлено 11 июля 2023, 08:00
143
0

Еще одна звезда. Ляказетт  интересен клубу из Саудовской Аравии

Француз может покинуть Европу

11 июля 2023, 07:53 | Обновлено 11 июля 2023, 08:00
143
0
Еще одна звезда. Ляказетт  интересен клубу из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Ляказетт

Нападающий французского «Лиона» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в другом клубе.

Сообщается, что 32-летний француз находится в шорт-листе одного из клубов из Саудовской Аравии.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Ляказетт провел за «Лион» во всех турнирах 39 матчей, забил 31 гол, сделал 5 ассистов.

Ранее Ляказетт также защищал цвета лондонского «Арсенала» и выступал за сборную Франции.

По теме:
Экс-тренер сборной Хорватии Билич возглавил команду в Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Луиш Каштру возглавил Аль-Наср
К звездному хавбеку Ливерпуля есть интерес из Саудовской Аравии
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Александр Ляказетт
Источник Николо Скира
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Футбол | 10 июля 2023, 16:57 18
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор
Что случилось? Миколенко не полетел с Эвертоном на предсезонный сбор

Команда Шона Дайча начала подготовку к сезону

Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?
Футбол | 11 июля 2023, 06:00 0
Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?
Шевченко не будет в Боснии, Пятов завершил карьеру, что с Миколенко?

Главные новости за 10 июля на Sport.ua

Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Теннис | 10.07.2023, 11:57
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Свитолина рассказала, до каких пор не будет пожимать руку россиянкам
Рух – Нива Тернополь – 2:1. Волевая победа львовской команды. Видео голов
Футбол | 11.07.2023, 03:53
Рух – Нива Тернополь – 2:1. Волевая победа львовской команды. Видео голов
Рух – Нива Тернополь – 2:1. Волевая победа львовской команды. Видео голов
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Футбол | 10.07.2023, 19:36
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Стало известно, почему Миколенко не поехал на сборы Эвертона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
09.07.2023, 12:49 5
Теннис
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина впервые обыграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Уимблдона
09.07.2023, 22:40 152
Теннис
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
09.07.2023, 22:55 5
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
09.07.2023, 21:47 19
Футбол
Украина обыграла Молдову и завоевала путевку на ЧМ-2024 по пляжному футболу
Украина обыграла Молдову и завоевала путевку на ЧМ-2024 по пляжному футболу
09.07.2023, 19:07 7
Футбол
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
Стали известны все участницы 1/4 финала на Уимблдоне-2023
10.07.2023, 19:25 5
Теннис
Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
09.07.2023, 13:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем