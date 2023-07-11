Еще одна звезда. Ляказетт  интересен клубу из Саудовской Аравии

Нападающий французского «Лиона» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в другом клубе.

Сообщается, что 32-летний француз находится в шорт-листе одного из клубов из Саудовской Аравии.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Ляказетт провел за «Лион» во всех турнирах 39 матчей, забил 31 гол, сделал 5 ассистов.

Ранее Ляказетт также защищал цвета лондонского «Арсенала» и выступал за сборную Франции.