Другие новости11 июля 2023, 07:53 | Обновлено 11 июля 2023, 08:00
143
0
Еще одна звезда. Ляказетт интересен клубу из Саудовской Аравии
Француз может покинуть Европу
11 июля 2023, 07:53 | Обновлено 11 июля 2023, 08:00
143
0
Нападающий французского «Лиона» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в другом клубе.
Сообщается, что 32-летний француз находится в шорт-листе одного из клубов из Саудовской Аравии.
В предыдущем сезоне-2022/2023 Ляказетт провел за «Лион» во всех турнирах 39 матчей, забил 31 гол, сделал 5 ассистов.
Ранее Ляказетт также защищал цвета лондонского «Арсенала» и выступал за сборную Франции.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2023, 16:57 18
Команда Шона Дайча начала подготовку к сезону
Футбол | 11 июля 2023, 06:00 0
Главные новости за 10 июля на Sport.ua
Теннис | 10.07.2023, 11:57
Футбол | 11.07.2023, 03:53
Футбол | 10.07.2023, 19:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2023, 12:49 5
09.07.2023, 22:40 152
09.07.2023, 22:55 5
09.07.2023, 21:47 19
09.07.2023, 19:07 7
10.07.2023, 19:25 5
09.07.2023, 13:30 3