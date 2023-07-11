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  4. Сачко обыграл сеянного соперника на турнире в Румынии
ATP
11 июля 2023, 07:15 | Обновлено 11 июля 2023, 07:18
28
0

Сачко обыграл сеянного соперника на турнире в Румынии

Украинцу помог отказ соперника от борьбы

11 июля 2023, 07:15 | Обновлено 11 июля 2023, 07:18
28
0
Сачко обыграл сеянного соперника на турнире в Румынии
ITF. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№190 АТР) успешно стартовал на турнире в Яссы (Румынии).

В первом круге ему противостоял чех Томаш Махач, получивший от организаторов третий номер посева. Сачко добился победы, благодаря тому, что его соперник в третьем сете отказался от дальнейшей борьбы.

АТР Яссы. Грунт. Первый круг

Виталий Сачко (Украина) – Томаш Махач (Чехия, 3) – 6:7 (5:7), 6:4, 3:0 (отказ)

Во втором круге Сачко сыграет с победителем встречи румына Цезара Крету с Хуаном Батистой Отеги из Аргентины.

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ATP Яссы Виталий Сачко Томаш Махач
Источник Sport.ua
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