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Украина. Первая лига
11 июля 2023, 02:45 |
70
0

Источник: клуб Первой лиги просматривает двух экс-защитников Карпат

Валерий Болденков и Сергей Симинин могут присоединиться к ФК «Подолье»

11 июля 2023, 02:45 |
70
0
Источник: клуб Первой лиги просматривает двух экс-защитников Карпат
ФК Карпаты. Сергей Симинин

Футбольный клуб «Подолье» из Хмельницкого просматривает двух украинских защитников.

Речь идет про 28-летнего Валерия Болденкова и 35-летнего Сергея Симинина.

Болденков в прошлом сезоне выступал за львовские «Карпаты», однако в конце июня покинул клуб. Опытный Симинин также выступал за «Карпаты» в 2021 году, а кампанию 2022/23 провел во «Львове».

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Источник Footboom
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