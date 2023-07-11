Украина. Первая лига11 июля 2023, 02:45 |
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Источник: клуб Первой лиги просматривает двух экс-защитников Карпат
Валерий Болденков и Сергей Симинин могут присоединиться к ФК «Подолье»
11 июля 2023, 02:45 |
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Футбольный клуб «Подолье» из Хмельницкого просматривает двух украинских защитников.
Речь идет про 28-летнего Валерия Болденкова и 35-летнего Сергея Симинина.
Болденков в прошлом сезоне выступал за львовские «Карпаты», однако в конце июня покинул клуб. Опытный Симинин также выступал за «Карпаты» в 2021 году, а кампанию 2022/23 провел во «Львове».
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