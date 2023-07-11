Источник: клуб Первой лиги просматривает двух экс-защитников Карпат

Футбольный клуб «Подолье» из Хмельницкого просматривает двух украинских защитников.

Речь идет про 28-летнего Валерия Болденкова и 35-летнего Сергея Симинина.

Болденков в прошлом сезоне выступал за львовские «Карпаты», однако в конце июня покинул клуб. Опытный Симинин также выступал за «Карпаты» в 2021 году, а кампанию 2022/23 провел во «Львове».