Другие новости11 июля 2023, 01:15 | Обновлено 11 июля 2023, 01:16
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Важные события во всех видах спорта
11 июля 2023, 01:15 | Обновлено 11 июля 2023, 01:16
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Во вторник, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 ФК Балкани – Лудогорец
21:45 Шемрок Роверс – Брейдаблик
21:45 Клаксвик – Ференцварош
ТЕННИС
15:30 Ига Свентек – Элина Свитолина
15:00 Джессика Пегула – Маркета Вондроушова
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