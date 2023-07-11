СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля

Во вторник, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 ФК Балкани – Лудогорец

4.45 – 3.42 – 1.86

21:45 Шемрок Роверс – Брейдаблик

1.78 – 3.70 – 4.53

21:45 Клаксвик – Ференцварош

7.40 – 4.65 – 1.42

ТЕННИС

15:30 Ига Свентек – Элина Свитолина

1.15 – 5.70

15:00 Джессика Пегула – Маркета Вондроушова

1.73 – 2.12