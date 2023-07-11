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11 июля 2023, 01:15 | Обновлено 11 июля 2023, 01:16
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля

Важные события во всех видах спорта

11 июля 2023, 01:15 | Обновлено 11 июля 2023, 01:16
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 ФК Балкани – Лудогорец

Favbet 4.45 – 3.42 – 1.86

21:45 Шемрок Роверс – Брейдаблик

Favbet 1.78 – 3.70 – 4.53

21:45 Клаксвик – Ференцварош

Favbet 7.40 – 4.65 – 1.42

ТЕННИС

15:30 Ига Свентек – Элина Свитолина

Favbet 1.15 – 5.70

15:00 Джессика Пегула – Маркета Вондроушова

Favbet 1.73 – 2.12

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Источник Sport.ua
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