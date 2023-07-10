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Италия
10 июля 2023, 20:21 |
205
0

Звезда Лацио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль»

10 июля 2023, 20:21 |
205
0
Звезда Лацио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Милинкович-Савич

Лидер полузащиты «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Некоторые источники уже даже посмешили сообщить о том, что трансфер уже фактически состоялся, но, по информации Sky Sports, окончательного решения 28-летний серб еще не принял. Тем не менее, вероятность трансфера оценивается как довольно высокая.

Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Сам игрок получит зарплату в 20 миллионов евро в год.

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Сергей Милинкович-Савич Лацио Аль-Хиляль
Источник Sky Sports
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