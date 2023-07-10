Италия10 июля 2023, 20:21 |
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Звезда Лацио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль»
10 июля 2023, 20:21 |
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Лидер полузащиты «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль». Об этом сообщают итальянские СМИ.
Некоторые источники уже даже посмешили сообщить о том, что трансфер уже фактически состоялся, но, по информации Sky Sports, окончательного решения 28-летний серб еще не принял. Тем не менее, вероятность трансфера оценивается как довольно высокая.
Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Сам игрок получит зарплату в 20 миллионов евро в год.
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