Звезда Лацио может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Лидер полузащиты «Лацио» Сергей Милинкович-Савич близок к переходу в «Аль-Хиляль». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Некоторые источники уже даже посмешили сообщить о том, что трансфер уже фактически состоялся, но, по информации Sky Sports, окончательного решения 28-летний серб еще не принял. Тем не менее, вероятность трансфера оценивается как довольно высокая.

Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. Сам игрок получит зарплату в 20 миллионов евро в год.