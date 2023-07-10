Спортдир ПСЖ: «Мбаппе пришло время уйти»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо публично заявил о том, что Килиан Мбаппе должен покинуть клуб этим летом:

«ПСЖ» существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Он был в Париже шесть лет, и за эти шесть сезонов пять разных клубов выиграли Лигу чемпионов. Никто из них не имел Мбаппе в своем составе.

Своим поведением за последние два года Мбаппе показывает, что он еще не является игроком, способным по-настоящему управлять командой. Он – отличный футболист, но не лидер. Он – отличный бомбардир, а не творческий игрок. Трудно создать команду из вашего окружения, если у вас нет надлежащих качеств.

Здесь для меня все довольно очевидно: Мбаппе пришло время уйти.

В то же время, я очень сожалею о том, что случилось в отношении ухода Месси. Лео – необыкновенный человек и чемпион, достойный войти на футбольный Олимп вместе с Пеле и Марадоной. Он сделал жизненный выбор, который позволит ему как можно лучше совместить семью и работу.

Скажу так, если вы пойдете на войну с Лео, маловероятно, что вы умрете в одиночестве. С другими, к сожалению, это более вероятно».