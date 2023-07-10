СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля

В понедельник, 10 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Греция U-19 – Исландия U-19

4.80 – 4.30 – 1.63

22:00 Испания U-19 – Норвегия U-19

1.37 – 5.20 – 7.60

ТЕННИС

19:00 Марсело Аревало / Марта Костюк – Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

2.33 – 1.57

20:00 Карлос Алькарас – Маттео Берреттини

1.39 – 3.03