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10 июля 2023, 19:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля

Важные события во всех видах спорта

10 июля 2023, 19:03 |
131
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 10 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

22:00 Греция U-19 – Исландия U-19

Favbet4.80 – 4.30 – 1.63

22:00 Испания U-19 – Норвегия U-19

Favbet 1.37 – 5.20 – 7.60

ТЕННИС

19:00 Марсело Аревало / Марта Костюк – Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

Favbet 2.33 – 1.57

20:00 Карлос Алькарас – Маттео Берреттини

Favbet 1.39 – 3.03

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Источник Sport.ua
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