Другие новости10 июля 2023, 19:03 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 10 июля
Важные события во всех видах спорта
10 июля 2023, 19:03 |
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В понедельник, 10 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
22:00 Греция U-19 – Исландия U-19
22:00 Испания U-19 – Норвегия U-19
ТЕННИС
19:00 Марсело Аревало / Марта Костюк – Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд
20:00 Карлос Алькарас – Маттео Берреттини
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