Прикарпатье продлило аренду двух игроков Руха

Как стало известно Sport.ua, новые годичные контракты с клубом подписали голкипер Роман Герыч, полевые игроки Олег Матушевский, Михаил Пыско, Максим Стадник и капитан команды Василий Цюцюра. На полгода пролонгировали соглашения вратарь Иван Пицан, полузащитник Василий Генык и нападающий Роман Барчук.

Кроме того, еще на год продлена аренда принадлежащих «Руху» полузащитников Владимира Рудюка и Владислава Бучакчийского.

В рамках моршинского сбора желто-зеленые пока запланировали проведение двух контрольных матчей — со «Скалой» (12 июля) и «Металлургом» (20 июля).

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Прикарпатье» заняло девятое место. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день — 28 июля) прикарпатцы сыграют дома с «Подольем».