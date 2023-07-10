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Украина. Первая лига
10 июля 2023, 19:02 |
398
0

Прикарпатье продлило аренду двух игроков Руха

В воскресенье ивано-франковцы перебрались в Моршин

10 июля 2023, 19:02 |
398
0
Прикарпатье продлило аренду двух игроков Руха
ФК Прикарпатье

Как стало известно Sport.ua, новые годичные контракты с клубом подписали голкипер Роман Герыч, полевые игроки Олег Матушевский, Михаил Пыско, Максим Стадник и капитан команды Василий Цюцюра. На полгода пролонгировали соглашения вратарь Иван Пицан, полузащитник Василий Генык и нападающий Роман Барчук.

Кроме того, еще на год продлена аренда принадлежащих «Руху» полузащитников Владимира Рудюка и Владислава Бучакчийского.

В рамках моршинского сбора желто-зеленые пока запланировали проведение двух контрольных матчей — со «Скалой» (12 июля) и «Металлургом» (20 июля).

По итогам прошлого сезона Первой лиги «Прикарпатье» заняло девятое место. В стартовом туре нового чемпионата (базовый день — 28 июля) прикарпатцы сыграют дома с «Подольем».

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Прикарпатье Ивано-Франковск Рух Львов Первая лига Украины Василий Цюцюра Михаил Пыско
Источник Sport.ua
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