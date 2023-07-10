Италия10 июля 2023, 18:52 |
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ФОТО. Наполи презентовал два комплекта формы на сезон
Чемпионы Италии будут играть в привычных цветах
10 июля 2023, 18:52 |
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«Наполи» презентовал домашний и выездной комплекты формы на сезон 2023/2024. Как действующие чемпионы Италии, «Партенопеи» будут носить на груди Скудетто – нашивку в цветах итальянского флага.
Также в цветах итальянского флага выполнен воротник домашней формы. Главной особенностью выездного комплекта является принт в виде общего плана города Неаполь с вулканом Везувий на дальнем плане.
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