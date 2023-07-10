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  4. ФОТО. Наполи презентовал два комплекта формы на сезон
Италия
10 июля 2023, 18:52 |
380
0

ФОТО. Наполи презентовал два комплекта формы на сезон

Чемпионы Италии будут играть в привычных цветах

10 июля 2023, 18:52 |
380
0
ФОТО. Наполи презентовал два комплекта формы на сезон
ФК Наполи

«Наполи» презентовал домашний и выездной комплекты формы на сезон 2023/2024. Как действующие чемпионы Италии, «Партенопеи» будут носить на груди Скудетто – нашивку в цветах итальянского флага.

Также в цветах итальянского флага выполнен воротник домашней формы. Главной особенностью выездного комплекта является принт в виде общего плана города Неаполь с вулканом Везувий на дальнем плане.

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Наполи фото игровая форма
Источник ФК Наполи
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