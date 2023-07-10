Новичок УПЛ может подписать экс-вингера сборной Украины
Денис Олейник может продолжить карьеру в «ЛНЗ»
Бывший вингер сборной Украины Денис Олейник может в ближайшее время стать игроком новичка УПЛ «ЛНЗ». Об этом сообщает Zorya Londonsk.
Предыдущий сезон Олейник провел в «Ворскле», за которую сыграл 25 матчей, отличившись 2 голами и 4 ассистами. Его контракт с полтавчанами истек 30 июня.
Олейник является воспитанником киевского «Динамо», также выступал за «Нафтовик», «Арсенал» Киев, «Металлист», «Днепр», «Десну», «Гелиос», нидерландский «Витесс», немецкий «Дармштадт» и финский «Сейняйоки». Провел 12 матчей за сборную Украины.
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