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Уимблдон
10 июля 2023, 18:31 | Обновлено 10 июля 2023, 19:13
159
0

Карлос Алькарас – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2023

10 июля 2023, 18:31 | Обновлено 10 июля 2023, 19:13
159
0
Карлос Алькарас – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

10 июня состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и итальянцем Маттео Берреттини (АТР 38).

Поединок состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Онс Жабер – Петра Квитова. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-й матч между теннисистами. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.

В четвертьфинале победитель встречи сыграет против Григора Димитрова или Хольгера Руне.

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Маттео Берреттини Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023 смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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