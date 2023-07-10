Карлос Алькарас – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 июня состоится матч 1/4 финала Уимблдона-2023 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом (АТР 1) и итальянцем Маттео Берреттини (АТР 38).

Поединок состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Онс Жабер – Петра Квитова. Ориентировочное время начала встречи – 20:00 по Киеву.

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Это будет 4-й матч между теннисистами. Счет 2:1 в пользу Карлитоса.

В четвертьфинале победитель встречи сыграет против Григора Димитрова или Хольгера Руне.

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