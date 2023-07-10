Товарищеские матчи
10.07.2023 11:00 – FT 5 : 0
Украина. Премьер лига10 июля 2023, 17:28 | Обновлено 10 июля 2023, 17:37
433
0
Александрия в спарринге разгромила Горняк-Спорт
«Горожане» добились уверенной победы
10 июля 2023, 17:28 | Обновлено 10 июля 2023, 17:37
433
0
В понедельник, 10 июля, «Александрия» провела третий контрольный поединок летней подготовки к сезону-2023/2024, в котором померилась силами с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.
Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу александрийской команды.
Товарищеский матч
«Александрия» – «Горняк-Спорт» – 5:0
Голы: Шулянский, Кулаков (2), Бабогло, Авагимян
Напомним, ранее «Александрия» одержала победы над ФСК «Мариуполь» (1:0) и «Ворсклой» (2:1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 июля 2023, 01:36 6
Представительница рб – о решении украинки не пожимать руку белорускам и россиянкам
Футбол | 10 июля 2023, 12:40 9
Блогер Sport.ua Игорь Яслик нашел массу интересных нюансов
Футбол | 10.07.2023, 18:30
Волейбол | 09.07.2023, 18:45
Теннис | 09.07.2023, 23:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2023, 16:22 16
09.07.2023, 12:49 5
09.07.2023, 08:00 2
08.07.2023, 21:05 29
09.07.2023, 22:59 4
09.07.2023, 09:42 8
08.07.2023, 21:03 39
09.07.2023, 16:10 7