В понедельник, 10 июля, «Александрия» провела третий контрольный поединок летней подготовки к сезону-2023/2024, в котором померилась силами с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу александрийской команды.

Товарищеский матч

«Александрия» – «Горняк-Спорт» – 5:0

Голы: Шулянский, Кулаков (2), Бабогло, Авагимян

Напомним, ранее «Александрия» одержала победы над ФСК «Мариуполь» (1:0) и «Ворсклой» (2:1).