Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия в спарринге разгромила Горняк-Спорт
Товарищеские матчи
Александрия
10.07.2023 11:00 – FT 5 : 0
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 17:28 | Обновлено 10 июля 2023, 17:37
433
0

Александрия в спарринге разгромила Горняк-Спорт

«Горожане» добились уверенной победы

10 июля 2023, 17:28 | Обновлено 10 июля 2023, 17:37
433
0
Александрия в спарринге разгромила Горняк-Спорт
ФК Александрия

В понедельник, 10 июля, «Александрия» провела третий контрольный поединок летней подготовки к сезону-2023/2024, в котором померилась силами с командой «Горняк-Спорт» из Горишних Плавней.

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу александрийской команды.

Товарищеский матч

«Александрия» – «Горняк-Спорт» – 5:0

Голы: Шулянский, Кулаков (2), Бабогло, Авагимян

Напомним, ранее «Александрия» одержала победы над ФСК «Мариуполь» (1:0) и «Ворсклой» (2:1).

По теме:
Металлист 1925 в контрольном матче разгромил аматоров из Львовской области
Металлист 1925 – Мостыска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Горняк-Спорт Александрия
Источник ФК Александрия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Теннис | 10 июля 2023, 01:36 6
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»

Представительница рб – о решении украинки не пожимать руку белорускам и россиянкам

Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Футбол | 10 июля 2023, 12:40 9
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024
Как Руслану Ротаню формировать состав сборной Украины на Олимпиаду-2024

Блогер Sport.ua Игорь Яслик нашел массу интересных нюансов

Де Хеа в Манчестер Юнайтед: герой нашего времени
Футбол | 10.07.2023, 18:30
Де Хеа в Манчестер Юнайтед: герой нашего времени
Де Хеа в Манчестер Юнайтед: герой нашего времени
Сборная Украины во второй раз стала победителем женской Золотой Евролиги!
Волейбол | 09.07.2023, 18:45
Сборная Украины во второй раз стала победителем женской Золотой Евролиги!
Сборная Украины во второй раз стала победителем женской Золотой Евролиги!
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
Теннис | 09.07.2023, 23:16
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
ВИДЕО. Азаренко освистали после матча со Свитолиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
Цуренко не смогла выйти в четвертьфинал Уимблдона, уступив Пегуле
09.07.2023, 16:22 16
Теннис
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
09.07.2023, 12:49 5
Теннис
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
09.07.2023, 08:00 2
Футбол
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
08.07.2023, 21:05 29
Футбол
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
Свитолина идет дальше. Известны первые две пары 1/4 финала на Уимблдоне
09.07.2023, 22:59 4
Теннис
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 8
Футбол
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
08.07.2023, 21:03 39
Теннис
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
ПСЖ ответил Мбаппе: «Или контракт, или трансфер. Так уходят великие»
09.07.2023, 16:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем