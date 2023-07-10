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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 17:24 | Обновлено 10 июля 2023, 17:45
1232
0

Упустили бриллиант. Шахтер мог подписать Кварацхелию

«Горнякам» предлагали нынешнего лидера «Наполи»

10 июля 2023, 17:24 | Обновлено 10 июля 2023, 17:45
1232
0
Упустили бриллиант. Шахтер мог подписать Кварацхелию
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

MVP прошлого сезона Серии А Хвича Кварацхелия в свое время мог оказаться в донецком «Шахтере». Об этом рассказал нынешний директор академии «Динамо» Тбилиси Андреас Карраско:

«Помню в 2018-2019 годах я работал в академии «Шахтера» – это были годы, когда Кварацхелия решил уйти из тбилисского «Динамо». Со мной связался отец Давиташвили, парня, который вырос вместе с Хвичей, и предложил мне взять их обоих в «Шахтер».

Почему ничего не произошло? У донецкого «Шахтера» своя философия. Хвича не очень вписывался в их проект. В тот момент уже было понятно, что Кварацхелия другой игрок. Я смотрел несколько видео, настаивал, чтобы Хвичу взяли в молодежные команды, но в итоге ничего не получилось. Впоследствии, когда он попал в национальную сборную, а затем перешел в «Наполи», все поняли, что он действительно талантливый игрок».

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Хвича Кварацхелия Наполи Шахтер Донецк
Источник Calcionapoli24
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