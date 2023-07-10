Упустили бриллиант. Шахтер мог подписать Кварацхелию

MVP прошлого сезона Серии А Хвича Кварацхелия в свое время мог оказаться в донецком «Шахтере». Об этом рассказал нынешний директор академии «Динамо» Тбилиси Андреас Карраско:

«Помню в 2018-2019 годах я работал в академии «Шахтера» – это были годы, когда Кварацхелия решил уйти из тбилисского «Динамо». Со мной связался отец Давиташвили, парня, который вырос вместе с Хвичей, и предложил мне взять их обоих в «Шахтер».

Почему ничего не произошло? У донецкого «Шахтера» своя философия. Хвича не очень вписывался в их проект. В тот момент уже было понятно, что Кварацхелия другой игрок. Я смотрел несколько видео, настаивал, чтобы Хвичу взяли в молодежные команды, но в итоге ничего не получилось. Впоследствии, когда он попал в национальную сборную, а затем перешел в «Наполи», все поняли, что он действительно талантливый игрок».