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  4. ФОТО. Непривычные цвета. Ювентус показал выездную форму на новый сезон
Италия
10 июля 2023, 16:45 |
565
1

ФОТО. Непривычные цвета. Ювентус показал выездную форму на новый сезон

«Старая синьора» будет играть в бело-розовом

10 июля 2023, 16:45 |
565
1
ФОТО. Непривычные цвета. Ювентус показал выездную форму на новый сезон
ФК Ювентус

«Ювентус» официально презентовал выездной комплект формы на новый сезон. Он выполнен в довольно непривычных белом, розовом и сером цветах.

Такой дизайн посвящен известно горной вершине Монте Роза, которая расположена неподалеку от Турина.

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Ювентус фото игровая форма
Источник ФК Ювентус
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