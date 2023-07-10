Италия10 июля 2023, 16:45 |
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ФОТО. Непривычные цвета. Ювентус показал выездную форму на новый сезон
«Старая синьора» будет играть в бело-розовом
10 июля 2023, 16:45 |
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«Ювентус» официально презентовал выездной комплект формы на новый сезон. Он выполнен в довольно непривычных белом, розовом и сером цветах.
Такой дизайн посвящен известно горной вершине Монте Роза, которая расположена неподалеку от Турина.
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