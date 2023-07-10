Источник: Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с Зарей

Полузащитник Максим Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с «Зарей». Об этом сообщает ТаТоТакое.

По данным источника, 20-летний хавбек может продолжить карьеру в Польше, где им интересуются «Ракув» и «Варта» Познань. Кроме того, сообщается, что интерес к Хланю проявляет клуб УПЛ.

Отметим, что Хлань не играл за «Зарю» с апреля из-за того, что не хотел продлевать контракт с клубом. «Заря» ситуацию с контрактом Максима Хланя никак не комментирует.