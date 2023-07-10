Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с Зарей
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 16:36 | Обновлено 10 июля 2023, 16:54
286
0

Источник: Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с Зарей

Хавбеком интересуются польские клубы

10 июля 2023, 16:36 | Обновлено 10 июля 2023, 16:54
286
0
Источник: Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с Зарей
Instagram. Максим Хлань

Полузащитник Максим Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с «Зарей». Об этом сообщает ТаТоТакое.

По данным источника, 20-летний хавбек может продолжить карьеру в Польше, где им интересуются «Ракув» и «Варта» Познань. Кроме того, сообщается, что интерес к Хланю проявляет клуб УПЛ.

Отметим, что Хлань не играл за «Зарю» с апреля из-за того, что не хотел продлевать контракт с клубом. «Заря» ситуацию с контрактом Максима Хланя никак не комментирует.

По теме:
Заря – Земплин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЛАЛАТОВИЧ: После моей работы Црвена Звезда заработала 25 млн на трансферах
Заря – Сталь Мелец – 1:0. Победный прорыв Попова. Видео гола, обзор матча
Максим Хлань Заря Луганск
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Футбол | 10 июля 2023, 15:40 4
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами
Терзания Пятова. Почему Шахтер не научился красиво расставаться с легендами

«Горнякам» еще есть над чем поработать в имиджевом плане…

ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
Футбол | 09 июля 2023, 21:47 19
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. Игор Йовичевич возглавил команду из Саудовской Аравии

В сезоне 2022/23 Йовичевич привел «Шахтер» к победе в чемпионате Украины

АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
Теннис | 10.07.2023, 01:36
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
АЗАРЕНКО: «Я уважаю решение Свитолиной»
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
Теннис | 10.07.2023, 04:22
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
ВИДЕО. «Дай пять!». Легендарная Навратилова поздравила Свитолину
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Футбол | 10.07.2023, 09:09
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
Уже известны 9 сборных, которые сыграют в футбольном турнире Олимпиады-2024
09.07.2023, 22:55 4
Олимпийские игры
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
08.07.2023, 21:05 29
Футбол
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 9 июля
09.07.2023, 07:45
Теннис
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
09.07.2023, 09:42 8
Футбол
Сборная Украины во второй раз стала победителем женской Золотой Евролиги!
Сборная Украины во второй раз стала победителем женской Золотой Евролиги!
09.07.2023, 18:45 14
Волейбол
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
С голом Ярмоленко. Динамо оформило 8 мячей в контрольном матче
08.07.2023, 20:35 23
Футбол
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
08.07.2023, 22:10
Футбол
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
08.07.2023, 21:03 39
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем