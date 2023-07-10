Украина. Премьер лига10 июля 2023, 16:36 | Обновлено 10 июля 2023, 16:54
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Источник: Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с Зарей
Хавбеком интересуются польские клубы
10 июля 2023, 16:36 | Обновлено 10 июля 2023, 16:54
286
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Полузащитник Максим Хлань в одностороннем порядке расторг контракт с «Зарей». Об этом сообщает ТаТоТакое.
По данным источника, 20-летний хавбек может продолжить карьеру в Польше, где им интересуются «Ракув» и «Варта» Познань. Кроме того, сообщается, что интерес к Хланю проявляет клуб УПЛ.
Отметим, что Хлань не играл за «Зарю» с апреля из-за того, что не хотел продлевать контракт с клубом. «Заря» ситуацию с контрактом Максима Хланя никак не комментирует.
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