Костюк и Русе завершили борьбу в парном разряде Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в женском парном разряде Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла чешскому тандему Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова – 6:1, 1:6, 4:6

Отметим, что Марта продолжит борьбу в миксте.

Колодзеева и Вондроушова в следующем раунде сразятся против третьего сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).