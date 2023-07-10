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Уимблдон
10 июля 2023, 14:46 | Обновлено 10 июля 2023, 14:50
858
5

Костюк и Русе завершили борьбу в парном разряде Уимблдона

Марта продолжит выступления в миксте

10 июля 2023, 14:46 | Обновлено 10 июля 2023, 14:50
858
5
Костюк и Русе завершили борьбу в парном разряде Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в женском парном разряде Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла чешскому тандему Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.

Уимблдон. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова – 6:1, 1:6, 4:6

Отметим, что Марта продолжит борьбу в миксте.

Колодзеева и Вондроушова в следующем раунде сразятся против третьего сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).

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Марта Костюк Маркета Вондроушова Елена-Габриэла Русе Мириам Колодзиёва Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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introvert
В парі з Єленою Марта безумовний лідер. Проте сьогодні напарниця так багато фейлила, що й Марту врешті-решт вивела з рівноваги (що взагалі-то нескладно). Результат закономірний.
Може, хоч сальвадорець Мартусю не підведе.
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+3
kollekciy
В Австралії Русе дуже добре грала, постійно тягнула Марту за собою. А, далі з кожним турніром Габріела все гірше грає. Втратила позиції в одиночці, тепер і пару хоче втратити, якщо Марту хтось переманить.
А, по грі, в третьому сеті, на перших трьох подачах суперниць, були шанси повернути брейк, але Марта своє прокляття останнього очка і на пару переносить.
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+2
sv_2000
Если Габриэла не возьмется за ум, то бежать надо Марте от нее. Просто какой-то сегодня ужас был.....
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0
Sashamar
Чешки об'єктивно сильніші, навіть дивно, що буки давали майже рівні коефіцієнти. Не треба робити трагедії.
Хороша новина: Кіз нарешті зупинила Андрєєву (останню вже почали облизувати з усіх боків).
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-1
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