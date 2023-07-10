Костюк и Русе завершили борьбу в парном разряде Уимблдона
Марта продолжит выступления в миксте
Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления в женском парном разряде Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии проиграла чешскому тандему Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова.
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Мириам Колодзеева / Маркета Вондроушова – 6:1, 1:6, 4:6
Отметим, что Марта продолжит борьбу в миксте.
Колодзеева и Вондроушова в следующем раунде сразятся против третьего сеяного тандема Сторм Хантер / Элизе Мертенс (Австралия / Бельгия).
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