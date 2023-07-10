БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк в день своего 70-летия рассказал о войне с Россией.

– Я надеюсь, как и все болельщики, что следующий сезон будет успешным для «Динамо». Но главное, чтобы закончилась война. В свое время я много раз бывал в России, приезжал в москву, санкт-петербург. Там, конечно, все было дорого-богато, но стоило отъехать куда-то рядом – и страшное дело. Сейчас же человек, который руководит тем государством, имел наглость поднять руку на Украину, хотя все время до войны он говорил, что мы братья, одной крови. И эти «братья» покалечили судьбы сотен, тысяч наших земляков, в том числе детей.

Отныне для меня лично ни одного поколения этой страны для нас не существует. Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к ним. Так же ненависть к людям, которые продолжают ходить на концерты, развлекаться, и ничего не делают для прекращения войны. Я понимаю, что очень трудно встать против своей страны, пойти на митинг, после чего оказаться за решеткой или вообще жизнь потерять. Но они радуются, поддерживают те зверства, которые совершает их армия. Я же продолжаю молить Бога, чтобы все закончилось, они ушли из нашей страны и отдали наши территории, – сказал Буряк.