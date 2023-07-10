Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 11:31 |
789
10

БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»

Бывший игрок и тренер «Динамо» – о российском военном вторжении

10 июля 2023, 11:31 |
789
10
БУРЯК: «Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к рф»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Бывший игрок и тренер «Динамо» Леонид Буряк в день своего 70-летия рассказал о войне с Россией.

– Я надеюсь, как и все болельщики, что следующий сезон будет успешным для «Динамо». Но главное, чтобы закончилась война. В свое время я много раз бывал в России, приезжал в москву, санкт-петербург. Там, конечно, все было дорого-богато, но стоило отъехать куда-то рядом – и страшное дело. Сейчас же человек, который руководит тем государством, имел наглость поднять руку на Украину, хотя все время до войны он говорил, что мы братья, одной крови. И эти «братья» покалечили судьбы сотен, тысяч наших земляков, в том числе детей.

Отныне для меня лично ни одного поколения этой страны для нас не существует. Не знаю, что должно произойти, чтобы нивелировать ненависть к ним. Так же ненависть к людям, которые продолжают ходить на концерты, развлекаться, и ничего не делают для прекращения войны. Я понимаю, что очень трудно встать против своей страны, пойти на митинг, после чего оказаться за решеткой или вообще жизнь потерять. Но они радуются, поддерживают те зверства, которые совершает их армия. Я же продолжаю молить Бога, чтобы все закончилось, они ушли из нашей страны и отдали наши территории, – сказал Буряк.

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Леонид Буряк Динамо Киев российско-украинская война
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 10
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Alexx
К примеру леоненко ничего не изменит .Он никогда слова не скажет против своей родины и будет всегда ненавидеть Украину даже если рксские в его дом попадут .и таких ватников даже в киеве немало 
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+2
BallsToTheWall
Всё будет как с Германией, только через много лет.  Франция и Англия 100 лет воевали, а теперь вместе в НАТО,
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0
Alex T
Репарации пусть выплатят, в Гаагу всех отправят причастных, а потом ядерку на себя скинут и делов-то?
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0
a.fedorenko1953
"....Не  знаєш, що має відбутися...."  Тобі як гроші заплатять , заспіваєш, як ті кацапи, з якими все життя цілувався.  І вони не підуть від нас самі, як би ти не прохав.   Їх треба винищувати та виганяти зброєю.
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-1
Xvalenok03
.....що має відбутися...
Потрібен час.
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-1
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