ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок, который делал первые шаги в футболе в Академии «Шахтера», рассказал, как изменились взаимоотношения между Андреем Борячуком и Александром Зинченко после истории с Владой Седан.

«Они хорошо общались. Тогда вообще была такая дружеская атмосфера в команде, что все вместе летали на отдых. Знаю, что они постоянно были на связи. После этой истории они совсем перестали общаться», - сказал Габелок.

В марте 2020 года Зинченко и Седан поженились. В августе 2021 года у них родилась дочь Ева. В мае этого года стало известно, что супруга Зинченко снова беременна.