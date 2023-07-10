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  4. ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
Украина. Премьер лига
10 июля 2023, 10:19 | Обновлено 10 июля 2023, 11:18
1548
1

ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»

Воспитанник «Шахтера» – о ссоре бывших партнеров по команде

10 июля 2023, 10:19 | Обновлено 10 июля 2023, 11:18
1548
1
ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
Instagram. Александр и Влада Зинченко

Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок, который делал первые шаги в футболе в Академии «Шахтера», рассказал, как изменились взаимоотношения между Андреем Борячуком и Александром Зинченко после истории с Владой Седан.

«Они хорошо общались. Тогда вообще была такая дружеская атмосфера в команде, что все вместе летали на отдых. Знаю, что они постоянно были на связи. После этой истории они совсем перестали общаться», - сказал Габелок.

В марте 2020 года Зинченко и Седан поженились. В августе 2021 года у них родилась дочь Ева. В мае этого года стало известно, что супруга Зинченко снова беременна.

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Артем Габелок Шахтер Донецк Андрей Борячук Александр Зинченко Влада Зинченко
Источник Украинский футбол
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Gargantua
может Борячук обиделся?  тю
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