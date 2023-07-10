ГАБЕЛОК: «После истории с Владой Зинченко и Борячук перестали общаться»
Воспитанник «Шахтера» – о ссоре бывших партнеров по команде
Капитан «Металлиста 1925» Артем Габелок, который делал первые шаги в футболе в Академии «Шахтера», рассказал, как изменились взаимоотношения между Андреем Борячуком и Александром Зинченко после истории с Владой Седан.
«Они хорошо общались. Тогда вообще была такая дружеская атмосфера в команде, что все вместе летали на отдых. Знаю, что они постоянно были на связи. После этой истории они совсем перестали общаться», - сказал Габелок.
В марте 2020 года Зинченко и Седан поженились. В августе 2021 года у них родилась дочь Ева. В мае этого года стало известно, что супруга Зинченко снова беременна.
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