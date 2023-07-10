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  4. Пауло ДИБАЛА: «Я счастлив в Роме»
Италия
10 июля 2023, 08:38 |
240
0

Пауло ДИБАЛА: «Я счастлив в Роме»

Форвард «Ромы» прокомментировал слухи об уходе

10 июля 2023, 08:38 |
240
0
Пауло ДИБАЛА: «Я счастлив в Роме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

29-летний нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

«Конечно, я счастлив в «Роме». Останусь ли я? Да, завтра начинаются тренировки», - сказал Дибала.

В минувшем сезоне игрок записал себе в актив 18 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах за «Рому» во всех соревнованиях.

Действующий контракт Пауло Дибалы с римским клубом рассчитан до середины 2025 года.

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Источник Фабрицио Романо
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