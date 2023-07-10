Италия10 июля 2023, 08:38 |
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Пауло ДИБАЛА: «Я счастлив в Роме»
Форвард «Ромы» прокомментировал слухи об уходе
10 июля 2023, 08:38 |
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29-летний нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.
«Конечно, я счастлив в «Роме». Останусь ли я? Да, завтра начинаются тренировки», - сказал Дибала.
В минувшем сезоне игрок записал себе в актив 18 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах за «Рому» во всех соревнованиях.
Действующий контракт Пауло Дибалы с римским клубом рассчитан до середины 2025 года.
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