Пауло ДИБАЛА: «Я счастлив в Роме»

29-летний нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала ответил на вопрос о возможном переходе в другой клуб.

«Конечно, я счастлив в «Роме». Останусь ли я? Да, завтра начинаются тренировки», - сказал Дибала.

В минувшем сезоне игрок записал себе в актив 18 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах за «Рому» во всех соревнованиях.

Действующий контракт Пауло Дибалы с римским клубом рассчитан до середины 2025 года.