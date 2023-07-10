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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Почему конкуренция с Сиротой вызывает такой резонанс?»
Молодежные турниры
10 июля 2023, 07:18 | Обновлено 10 июля 2023, 07:26
573
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Почему конкуренция с Сиротой вызывает такой резонанс?»

Воспитанник «Шахтера» – о конкуренции в молодежной сборной Украины

10 июля 2023, 07:18 | Обновлено 10 июля 2023, 07:26
573
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Почему конкуренция с Сиротой вызывает такой резонанс?»
УАФ. Максим Таловеров

Защитник чешской «Славии» и молодежной сборной Украины Максим Таловеров прокомментировал борьбу за место в основном составе команды Руслана Ротаня. В частности, воспитанник «Шахтера» рассказал о конкуренции с игроком «Динамо» Александром Сиротой.

«Для меня главный вопрос: почему это вызывает такой резонанс? Я считаю, что все четыре центральных защитника, которые были в команде на этом Евро, плюс-минус одинакового уровня. Мы работали в равных условиях, каждый работал, чтобы попасть в состав. У каждого есть свои плюсы и минусы. Мне бы не хотелось выделять именно конкуренцию с Сиротой.

Мы все одна команда, выполнили одну из целей, но до финала нас немножечко не хватило. Такие вопросы, как будто хотят нас поссорить, внести разлад внутрь команды. Конкуренция была здоровой и все мы за этот месяц стали только сильнее», - сказал Таловеров.

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Источник FanDay
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