ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Бенту – главный тренер сборной ОАЭ

Футбольная ассоциация Объединенных Арабских Эмиратов сообщила о подписании контракта с португальцем Паулу Бенту.

Он будет руководить национальной сборной страны до 2026 года. Перед 54-летним уроженцем Лиссабона поставлена задача преодолеть отборочный турнир нового чемпионата мира.

Также сообщается, что достигнута договоренность с новым тренером сборной о проведении тренировочного сбора в Европе с 29 июля по 10 августа, то есть - до начала европейского футбольного сезона.

Напомним, Паулу Бенту на чемпионате мира 2022 года возглавлял сборную Южной Кореи. По завершении ее выступлений на мундиале специалист подал в отставку.