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10 июля 2023, 05:04 |
14
0

ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Бенту – главный тренер сборной ОАЭ

Португальский специалист принял новый вызов

10 июля 2023, 05:04 |
14
0
ОФИЦИАЛЬНО. Паулу Бенту – главный тренер сборной ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Бенту

Футбольная ассоциация Объединенных Арабских Эмиратов сообщила о подписании контракта с португальцем Паулу Бенту.

Он будет руководить национальной сборной страны до 2026 года. Перед 54-летним уроженцем Лиссабона поставлена задача преодолеть отборочный турнир нового чемпионата мира.

Также сообщается, что достигнута договоренность с новым тренером сборной о проведении тренировочного сбора в Европе с 29 июля по 10 августа, то есть - до начала европейского футбольного сезона.

Напомним, Паулу Бенту на чемпионате мира 2022 года возглавлял сборную Южной Кореи. По завершении ее выступлений на мундиале специалист подал в отставку.

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Паулу Бенту сборная ОАЭ по футболу
Источник Sport.ua
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