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Уимблдон
09 июля 2023, 21:32 | Обновлено 09 июля 2023, 21:44
219
0

Павич сильнее Мектича. Киченок пробилась в 1/4 финала микста Уимблдона

Людмила и Мате обыграли равных по силе соперников

09 июля 2023, 21:32 | Обновлено 09 июля 2023, 21:44
219
0
Павич сильнее Мектича. Киченок пробилась в 1/4 финала микста Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Мектич и Мате Павич

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла еще один матч в миксте Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии, посеянные под 7-м номером, одолели тандем Бернарда Пера / Никола Мектич (США / Хорватия).

Уимблдон. Второй круг микста
Людмила Киченок / Мате Павич – Бернарда Пера / Никола Мектич – 6:7(5), 7:6(4), 7:6(9)

Киченок и Павич в следующем раунде сразятся против победителями матча Анна Данилина / Николя Маю – Андреа Вавассори / Людмила Самсонова.

Отметим, что Мате Павич и Никола Мектич – олимпийские чемпионы в парном разряде.

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Людмила Киченок Бернарда Пера Мате Павич смотреть онлайн Никола Мектич Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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