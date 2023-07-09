Павич сильнее Мектича. Киченок пробилась в 1/4 финала микста Уимблдона

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла еще один матч в миксте Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии, посеянные под 7-м номером, одолели тандем Бернарда Пера / Никола Мектич (США / Хорватия).

Уимблдон. Второй круг микста

Людмила Киченок / Мате Павич – Бернарда Пера / Никола Мектич – 6:7(5), 7:6(4), 7:6(9)

Киченок и Павич в следующем раунде сразятся против победителями матча Анна Данилина / Николя Маю – Андреа Вавассори / Людмила Самсонова.

Отметим, что Мате Павич и Никола Мектич – олимпийские чемпионы в парном разряде.