Павич сильнее Мектича. Киченок пробилась в 1/4 финала микста Уимблдона
Людмила и Мате обыграли равных по силе соперников
Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграла еще один матч в миксте Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка в дуэте с Мате Павичем из Хорватии, посеянные под 7-м номером, одолели тандем Бернарда Пера / Никола Мектич (США / Хорватия).
Уимблдон. Второй круг микста
Людмила Киченок / Мате Павич – Бернарда Пера / Никола Мектич – 6:7(5), 7:6(4), 7:6(9)
Киченок и Павич в следующем раунде сразятся против победителями матча Анна Данилина / Николя Маю – Андреа Вавассори / Людмила Самсонова.
Отметим, что Мате Павич и Никола Мектич – олимпийские чемпионы в парном разряде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К сожалению, Марта Костюк и Ангелина Калинина вылетели из турнира
Леся без особых шансов проиграла четвертой ракетке мира