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Уимблдон
09 июля 2023, 23:40 |
934
0

Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля

В понедельник на корты Лондона выйдут два представителья Украины

09 июля 2023, 23:40 |
934
0
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

10 июля продолжат играть поединки четвертого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.

В понедельник Украину представит Марта Костюк в двух парных разрядах, а также Владимир Якубенко в парном разряде юниорского турнира.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Корт №17. 1-й запуск (13:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [15] – Мириам Колодзиева / Маркета Вондроушова

Уимблдон. Второй круг микста

Корт №18. 4-й запуск (18:30*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

Уимблдон. Юниоры. Первый круг парного разряда

Корт №14. 5-й запуск (19:00*)
Владимир Якубенко / Лоренцо Скьябази – Фернандо Кавальо / Игнасио Париска

* ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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