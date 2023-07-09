Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля
В понедельник на корты Лондона выйдут два представителья Украины
10 июля продолжат играть поединки четвертого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.
В понедельник Украину представит Марта Костюк в двух парных разрядах, а также Владимир Якубенко в парном разряде юниорского турнира.
Расписание матчей с участием украинских теннисистов
Уимблдон. Второй круг парного разряда
Корт №17. 1-й запуск (13:00)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [15] – Мириам Колодзиева / Маркета Вондроушова
Уимблдон. Второй круг микста
Корт №18. 4-й запуск (18:30*)
Марта Костюк / Марсело Аревало – Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд
Уимблдон. Юниоры. Первый круг парного разряда
Корт №14. 5-й запуск (19:00*)
Владимир Якубенко / Лоренцо Скьябази – Фернандо Кавальо / Игнасио Париска
* ориентировочное время
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Леся без особых шансов проиграла четвертой ракетке мира
В воскресенье на корты Лондона выйдут 7 представителей Украины