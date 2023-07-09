Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 10 июля

10 июля продолжат играть поединки четвертого раунда Уимблдонского турнира в одиночном разряде, состоятся матчи парных разрядов, также будут играть юниоры.

В понедельник Украину представит Марта Костюк в двух парных разрядах, а также Владимир Якубенко в парном разряде юниорского турнира.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Уимблдон. Второй круг парного разряда

Корт №17. 1-й запуск (13:00)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе [15] – Мириам Колодзиева / Маркета Вондроушова

Уимблдон. Второй круг микста

Корт №18. 4-й запуск (18:30*)

Марта Костюк / Марсело Аревало – Джейми Маррей / Тейлор Таунсенд

Уимблдон. Юниоры. Первый круг парного разряда

Корт №14. 5-й запуск (19:00*)

Владимир Якубенко / Лоренцо Скьябази – Фернандо Кавальо / Игнасио Париска

* ориентировочное время

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