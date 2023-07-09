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  4. ВИДЕО. К Шахтеру присоединился форвард Лассина Траоре
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 17:05 |
490
13

ВИДЕО. К Шахтеру присоединился форвард Лассина Траоре

Нападающий готов к работе

09 июля 2023, 17:05 |
490
13
ВИДЕО. К Шахтеру присоединился форвард Лассина Траоре
ФК Шахтер. Лассина Траоре

«Шахтер» объявил о том, что на сборе в Нидерландах к команде присоединился форвард Лассина Траоре. Игрок сможет принять участие уже в следующем матче на сборе.

22-летний Лассина Траоре в минувшем сезоне был одним из основных форвардов команды. Забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 31-м матче.

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Источник Sport.ua
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Злий Глобинець
👍 Гарна новина! Бо он у Динамо з чи не єдиним легіонером основи -  проблеми! Лонвейк не хоче повертатись в ДК, а Лассіна повернувся в ШД! 
Відчуйте різницю!🤫
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AK..228
Наш Лукаку))
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