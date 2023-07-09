Украина. Премьер лига09 июля 2023, 17:05 |
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ВИДЕО. К Шахтеру присоединился форвард Лассина Траоре
Нападающий готов к работе
09 июля 2023, 17:05 |
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«Шахтер» объявил о том, что на сборе в Нидерландах к команде присоединился форвард Лассина Траоре. Игрок сможет принять участие уже в следующем матче на сборе.
22-летний Лассина Траоре в минувшем сезоне был одним из основных форвардов команды. Забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 31-м матче.
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