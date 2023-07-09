ВИДЕО. К Шахтеру присоединился форвард Лассина Траоре

«Шахтер» объявил о том, что на сборе в Нидерландах к команде присоединился форвард Лассина Траоре. Игрок сможет принять участие уже в следующем матче на сборе.

22-летний Лассина Траоре в минувшем сезоне был одним из основных форвардов команды. Забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 31-м матче.