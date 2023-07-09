Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ротань – это куча классных идей, но их нужно испытать»

Новый тренер «Вереса» Сергей Лавриненко отмечает перспективность наставника Руслана Ротаня, однако не все они могут сработать в условиях УПЛ.

«Ротань – это куча классных идей, которые, однако, нужно испытать, потому что не все они могут быть рабочими в специфических условиях УПЛ».

«Руслан Петрович был на стажировках в Италии, Англии, Испании, но в сжатые сроки очень трудно переложить все это на наш чемпионат», – сказал Лавриненко.

Ротань работает в «Александрии», а также тренировал молодежную сборную Украины, которая вышла в полуфинал Евро.