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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ротань – это куча классных идей, но их нужно испытать»
Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 16:35 | Обновлено 09 июля 2023, 16:38
247
4

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ротань – это куча классных идей, но их нужно испытать»

Тренер оценил более молодого коллегу

09 июля 2023, 16:35 | Обновлено 09 июля 2023, 16:38
247
4
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ротань – это куча классных идей, но их нужно испытать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Новый тренер «Вереса» Сергей Лавриненко отмечает перспективность наставника Руслана Ротаня, однако не все они могут сработать в условиях УПЛ.

«Ротань – это куча классных идей, которые, однако, нужно испытать, потому что не все они могут быть рабочими в специфических условиях УПЛ».

«Руслан Петрович был на стажировках в Италии, Англии, Испании, но в сжатые сроки очень трудно переложить все это на наш чемпионат», – сказал Лавриненко.

Ротань работает в «Александрии», а также тренировал молодежную сборную Украины, которая вышла в полуфинал Евро.

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Сергей Лавриненко Руслан Ротань Александрия Верес Ровно чемпионат Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Alexx
Ротань прошел максимум даже больше  С Францией был бешенный фарт  Единственное что не понравилось это фраза ротаня что пересидели в аэропорту .Если мы не признаемся что мы очень далеки по уровню.мастерства от англчан французов испанцев и не начнем готовить детей как положено а будем искать причины или не повезло или переседели в аэропорту то так и останемся на том же месте где и сейчас 
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0
Перець
Тренер працює чисто на фарті
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0
Gargantua
а по сути сборная то проиграла из-за ротаневской тактики
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0
AndiM
Після перших трьох слів, міг би далі і не продовжувати.
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0
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