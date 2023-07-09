Франция09 июля 2023, 15:23 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника Баварии Эрнандеса
Лукас Эрнандес перебрадлся в Париж
09 июля 2023, 15:23 |
115
0
ПСЖ объявил о трансфере защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, который подписал контракт на 5 лет.
27-летний игрок, который может сыграть слева и в центре обороны, обошелся парижскому клубу ориентировочно в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне Эрнандес из-за тяжелой травмы колена провел всего 11 матчей.
ПСЖ летом успел подписать Милана Шкриньяра, Марко Асенсио, Мануэля Угарте и Ли Кан Ина.
🔴 #WelcomeHernández 🔵 pic.twitter.com/o7g9Gxei3C— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 9, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 июля 2023, 16:21 10
Киевский клуб выступил с официальным комментарием
Футбол | 08 июля 2023, 22:10 0
Смотрите видеообзор финального матча молодежного Евро-2023
Футбол | 09.07.2023, 12:59
Футбол | 09.07.2023, 07:00
Футбол | 08.07.2023, 21:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.07.2023, 16:28 10
07.07.2023, 23:23
07.07.2023, 19:35 7
08.07.2023, 07:23 7
07.07.2023, 13:46 43
08.07.2023, 07:45 9
08.07.2023, 11:48 18
07.07.2023, 21:21 13