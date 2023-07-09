Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника Баварии Эрнандеса
Франция
09 июля 2023, 15:23 |
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника Баварии Эрнандеса

Лукас Эрнандес перебрадлся в Париж

09 июля 2023, 15:23 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника Баварии Эрнандеса
ПСЖ. Лукас Эрнандес

ПСЖ объявил о трансфере защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, который подписал контракт на 5 лет.

27-летний игрок, который может сыграть слева и в центре обороны, обошелся парижскому клубу ориентировочно в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне Эрнандес из-за тяжелой травмы колена провел всего 11 матчей.

ПСЖ летом успел подписать Милана Шкриньяра, Марко Асенсио, Мануэля Угарте и Ли Кан Ина.

По теме:
Конец мучениям. ПСЖ продаст Икарди
Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана
Лукас Эрнандес ПСЖ Бавария трансферы трансферы Лиги 1
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
Футбол | 08 июля 2023, 16:21 10
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию

Киевский клуб выступил с официальным комментарием

Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Футбол | 08 июля 2023, 22:10 0
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча
Англия U-21 – Испания U-21 – 1:0. Финал Евро-2023. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор финального матча молодежного Евро-2023

Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
Футбол | 09.07.2023, 12:59
Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
Шахтер хочет получить за Трубина 35 миллионов евро
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Футбол | 09.07.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 9 июля
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Футбол | 08.07.2023, 21:05
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
07.07.2023, 16:28 10
Теннис
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
Решающий матч. Определен соперник Украины в плей-офф отбора к ЧМ-2024
07.07.2023, 23:23
Футбол
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
Челси: а теперь – перестройка перестройки!
08.07.2023, 07:23 7
Футбол
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
07.07.2023, 13:46 43
Теннис
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
Расписание матчей с участием украинцев на Уимблдоне на 8 июля
08.07.2023, 07:45 9
Теннис
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
Стала известна возможная зарплата Трубина в Интере
08.07.2023, 11:48 18
Футбол
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
ФОТО. Мудрика сфотографировали в румынском McDonald's
07.07.2023, 21:21 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем