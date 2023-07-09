ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал защитника Баварии Эрнандеса

ПСЖ объявил о трансфере защитника «Баварии» Лукаса Эрнандеса, который подписал контракт на 5 лет.

27-летний игрок, который может сыграть слева и в центре обороны, обошелся парижскому клубу ориентировочно в 50 миллионов евро. В минувшем сезоне Эрнандес из-за тяжелой травмы колена провел всего 11 матчей.

ПСЖ летом успел подписать Милана Шкриньяра, Марко Асенсио, Мануэля Угарте и Ли Кан Ина.