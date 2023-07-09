Экс-тренер Олимпика возглавил лидера второго дивизиона Грузии

Бывший тренер донецкого «Олимпика» и «Чайки» из Петропавловской Борщаговки Олег Хомутов стал главным тренером грузинского клуба «Гареджи 1960».

Предыдущим местом работы Хомутова была академия одесского «Черноморца».

Ранее Хомутов уже работал в Грузии – с командами «Гагра» и «Телави». Также он был тренером эстонского клуба «Нымме Калью».

«Гареджи 1960» – лидер второго дивизиона чемпионата Грузии. У новой команды Хомутова в активе 42 очка после 18 матчей.