Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Олимпика возглавил лидера второго дивизиона Грузии
Другие новости
09 июля 2023, 13:53 | Обновлено 09 июля 2023, 13:59
29
0

Экс-тренер Олимпика возглавил лидера второго дивизиона Грузии

Новый вызов принял Денис Хомутов

09 июля 2023, 13:53 | Обновлено 09 июля 2023, 13:59
29
0
Экс-тренер Олимпика возглавил лидера второго дивизиона Грузии
sc-chayka.com.ua. Денис Хомутов

Бывший тренер донецкого «Олимпика» и «Чайки» из Петропавловской Борщаговки Олег Хомутов стал главным тренером грузинского клуба «Гареджи 1960».

Предыдущим местом работы Хомутова была академия одесского «Черноморца».

Ранее Хомутов уже работал в Грузии – с командами «Гагра» и «Телави». Также он был тренером эстонского клуба «Нымме Калью».

«Гареджи 1960» – лидер второго дивизиона чемпионата Грузии. У новой команды Хомутова в активе 42 очка после 18 матчей.

По теме:
Он работал в Альянсе. Стало известно, кто возглавит винницкую Ниву
Украинец Ковталюк отметился в Грузии 3-м голом в 4-х последних матчах
Они взяли бронзу чемпионата. Два украинских игрока покинули клуб из Грузии
Денис Хомутов чемпионат Грузии по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока
Футбол | 09 июля 2023, 11:35 10
Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока
Агенты Лонвейка обратились в Динамо с просьбой об аренде игрока

«Эра» нидерландца в киевской команде подошла к концу

Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Теннис | 08 июля 2023, 21:03 38
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023
Взяла медицинский тайм-аут. Костюк проиграла в третьем круге Уимблдона-2023

Марта в двух сетах уступила Мэдисон Киз

Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана
Футбол | 09.07.2023, 12:10
Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана
Интер готов подписать Трубина и Зоммера. Но лишь после продажи Онана
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Футбол | 08.07.2023, 20:42
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Динамо – Вольфсбергер – 8:0 Гол+пас Ярмоленко, дубли Бенито, Кабаева. Видео
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Футбол | 09.07.2023, 09:42
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Почеттино рассказал о планах на Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона
Четвертая ракетка мира. Определена соперница Цуренко в 1/8 финала Уимблдона
07.07.2023, 20:26 1
Теннис
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
38 поинтов! Цуренко вошла в историю Grand Slam после суперматча с Богдан
07.07.2023, 19:35 7
Теннис
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
«Клуб без совести и чести». Динамо осудило поездку Фенербахче в россию
08.07.2023, 16:21 10
Футбол
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
«Я проиграла». Бадосу на пресс-конференции поздравили с победой над Костюк
07.07.2023, 16:28 10
Теннис
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
Золотой рикошет. Англия драматично победила Испанию в финале Евро-2023 U-21
08.07.2023, 21:05 27
Футбол
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
ФОТО. Демьяненко, Михайличенко и Протасов приехали поддержать Павелко
07.07.2023, 18:10 57
Футбол
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
ЧЕ-2023 по футболу (U-21): календарь, анонсы и результаты
08.07.2023, 10:20 2
Футбол
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
Амбиции или смута? С чем Полесье заходит в украинскую Премьер-лигу
07.07.2023, 12:11 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем