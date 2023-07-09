Максим ТАЛОВЕРОВ: «Интерес Шахтера? Я об этом не слышал»

Защитник молодежной сборной Украины Максим Таловеров после успешного Евро может получить ряд предложений, но пока вариантов у игрока пражской «Славии» нет.

«Шахтер»? Я не слышал об этом. Только несколько украинских фанатов меня звали. Мне, конечно, приятно, но пока здесь говорить не о чем. Если интерес от кого-то из украинских клубов действительно появится, тогда можете меня спросить об этом».

«Пока я хочу провести время с девушкой, семьей и друзьями. А дальше уже будем точно знать, что делаем дальше. В свою очередь, я бы поздравил Патрика ван Леувена с назначением, он меня принимал в академию и много вкладывал в развитие юных футболистов, так что сейчас заслуженно стал тренером первой команды», – сказал Таловеров.

Ранее была информация об интересе со стороны клубов Бундеслиги.