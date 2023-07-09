Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков

По информации СМИ, ПСЖ летом готов расстаться с большим количеством игроков, которые не нужны новому тренеру команду Луису Энрике.

Многие футболисты готовы уйти сами, так как не видят возможности получить игровую практику.

Сообщается, что команду могут покинуть вратарь Кейлор Навас, защитники Колин Дагба, Абду Диалло, Лайвин Курзава, Хуан Бернат и Эльшадай Битшиабу, а также хавбеки Юлиан Дракслер, Жоржиньо Вейналдум, Лео Паредес, Ренату Санчеш и форварды Мауро Икарди и Уго Экитике.

Ранее команду покинул Лионель Месси, а главная звезда команды Килиан Мбаппе готов перейти в «Реал».