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  4. Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
Франция
09 июля 2023, 13:30 |
930
1

Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков

Это не считая Мбаппе

09 июля 2023, 13:30 |
930
1
Массовая распродажа. ПСЖ готов отпустить 12 игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

По информации СМИ, ПСЖ летом готов расстаться с большим количеством игроков, которые не нужны новому тренеру команду Луису Энрике.

Многие футболисты готовы уйти сами, так как не видят возможности получить игровую практику.

Сообщается, что команду могут покинуть вратарь Кейлор Навас, защитники Колин Дагба, Абду Диалло, Лайвин Курзава, Хуан Бернат и Эльшадай Битшиабу, а также хавбеки Юлиан Дракслер, Жоржиньо Вейналдум, Лео Паредес, Ренату Санчеш и форварды Мауро Икарди и Уго Экитике.

Ранее команду покинул Лионель Месси, а главная звезда команды Килиан Мбаппе готов перейти в «Реал».

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ПСЖ Кейлор Навас Хуан Бернат Юлиан Дракслер Левен Кюрзава Джорджиньо Вейналдум Леандро Паредес Ренату Санчеш Мауро Икарди Уго Экитике трансферы трансферы Лиги 1
Источник Николо Скира
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luceorius
 Трохи раніше був ще більший список непотрібних у Челсі. То, можливо, є сенс провести
хоч частковий бартер між командами, а вже неліквіди виставити на трансфер.  
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