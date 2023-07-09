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Украина. Премьер лига
09 июля 2023, 13:11 | Обновлено 09 июля 2023, 13:34
462
1

ЛАЛАТОВИЧ: После моей работы Црвена Звезда заработала 25 млн на трансферах

Тренер уверен, что в команде много талантливых игроков

09 июля 2023, 13:11 | Обновлено 09 июля 2023, 13:34
462
1
ЛАЛАТОВИЧ: После моей работы Црвена Звезда заработала 25 млн на трансферах
ФК Заря. Ненад Лалатович

Новый тренер «Зари» Ненад Лалатович после первого контрольного матча рассказал о том, что команде нужно усиление состава, а также о молодых талантах.

«В первую очередь я хочу повторить, что я рад, что вернулся в Украину, что работаю здесь. Я показал, что не испугался и что я на 100 процентов вместе с Украиной и ее народом. Если по игре, то у меня хорошие эмоции, потому что мы победили. Но я недоволен многими моментами. Знаю, что мы можем еще больше. Нам еще предстоит сделать несколько трансферов, чтобы усилить команду. Нам нужны опытные игроки. Ребята работают отлично. Делают все то, что мы от них просим».

«Молодые таланты? Есть два-три молодых и талантливых игрока, качества которых мне понравились. Когда я был тренером «Црвены Звезды», я сумел раскрыть Луку Йовича, который был игроком «Реала», Ристич сейчас в «Бенфике», голкипер Райкович, который в «Мальорке», Груич, который в «Порту». После моей работы «Црвена Звезда» заработала 25 миллионов евро на трансферах».

«В «Заре» сейчас очень много талантов. Я каждый день получаю огромное удовольствие от работы с ними. Учитывая то, что нам нужно играть в трех турнирах, нам нужно иметь по два игрока на каждую позицию. Повторюсь, еще нам нужны 3-4 опытных игрока», – сказал Лалатович.

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Источник ФК Заря Луганск
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bossi
Зоря   всегда   с  тренерами  угадывала   я  так   думаю   и  Лалатович  себя  еще   покажит..   
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