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  4. Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Уимблдон
09 июля 2023, 12:49 |
2775
2

Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»

Сегодня встреча с представительницей беларуси

09 июля 2023, 12:49 |
2775
2
Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила, что не собирается жать руку после матчей с представительницами россии и беларуси.

Сегодня Свитолина встретится с Викторией Азаренко из беларуси.

«Я играла уже с несколькими игроками из беларуси и россии в Страсбурге, а также в Париже. Поэтому ничего нового я вам сейчас не скажу. Это большая мотивация для меня попытаться выиграть, попытаться победить для моей страны».

«Однозначно, в Париже было много непонимания [со стороны зрителей], потому что в Страсбурге все поняли мою позицию. Надеюсь, что такое своего рода понимание будет и от британских зрителей».

«Моя позиция в этом не изменилась: жать руку игрокам из россии и беларуси я не буду. Надеюсь, что для них это тоже не будет новостью», – сказала Свитолина.

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Уимблдон-2023 Элина Свитолина российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
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Serhii P.
А ще краще дати разок ракеткою по голові після матчу
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