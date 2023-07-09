Элина СВИТОЛИНА: «Рукопожатия не будет. Надеюсь, для них это не новость»

Украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила, что не собирается жать руку после матчей с представительницами россии и беларуси.

Сегодня Свитолина встретится с Викторией Азаренко из беларуси.

«Я играла уже с несколькими игроками из беларуси и россии в Страсбурге, а также в Париже. Поэтому ничего нового я вам сейчас не скажу. Это большая мотивация для меня попытаться выиграть, попытаться победить для моей страны».

«Однозначно, в Париже было много непонимания [со стороны зрителей], потому что в Страсбурге все поняли мою позицию. Надеюсь, что такое своего рода понимание будет и от британских зрителей».

«Моя позиция в этом не изменилась: жать руку игрокам из россии и беларуси я не буду. Надеюсь, что для них это тоже не будет новостью», – сказала Свитолина.