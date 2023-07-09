Не все так плохо? Работа Челси на трансферном рынке заслуживает похвалы

Иногда у вас есть возможность написать статью или сказать что-то, что противоречит общественному мнению, зная, что это может быть не очень хорошо воспринято. Но я все равно скажу это: «Челси» совершает хорошие трансферы, и их надо за это похвалить.

Хух, я все же сказал это.

В наши дни говорить что-либо комплиментарное о владельцах команды, Тодде Боэли и «Claerlake Capital», противоречит здравому смыслу.

Все потому, что, несмотря на то, что «Челси» потратил более 500 миллионов фунтов стерлингов (635,5 млн. долларов) на приобретения в два предыдущих трансферных окна, прошлый сезон стал для клуба худшим в истории в АПЛ по количеству очков: всего 44 балла и 12-е место в турнирной таблице.

Кроме того, в сезоне 2022/2023 командой руководили четыре разных главных тренера – Томас Тухель, Грэм Поттер, Бруно Сальтор и Фрэнк Лэмпард.

Откровенно говоря, это был позор. Позор. Болельщики «Челси» не могли дождаться, когда закончится «футбол», если это подходящий термин для того, что показывала команда.

Тем временем, владельцы все чаще становились объектом критики. Известный эксперт Гари Невилл не раз обвинял Боэли, причем в весьма уничижительной форме, в том, что тот управляет «Челси» так, будто играет в компьютерную игру Football Manager.

Даже клубная иерархия не захотела оправдывать этот провал. В мае на официальном сайте клуба появилось заявление, обращенное к болельщикам, в котором было сказано следующее: «Очевидно, что для нашей мужской команды это был разочаровывающий сезон, и мы многое можем и будем делать лучше».

В этом отношении они начали хорошо.



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Ладно, это детские шаги, но первые признаки положительны. Тот факт, что опытный тренер Маурисио Почеттино был назначен и объявлен заблаговременно, является положительным фактором, который позволил начать планирование сезона 2023/2024 задолго до того, как он официально приступил к своим обязанностям 1 июля.

И все же в центре внимания этой статьи, прежде всего, работа «Челси» на трансферном рынке.

Ни для кого не было секретом, что клуб хотел провести массовые изменения в составе этим летом. «Челси» стремился сократить численность состава, который в общей сложности составлял более 30 игроков, а также принести доход, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей и финансировать новые подписания.

Продажа игроков – непростая задача, и она становится еще сложнее, когда конкурирующие клубы прекрасно знают, что именно это вы и хотите сделать. Это значительно ослабляет позиции клуба на переговорах.

Вдобавок ко всему, «Челси» стремился закрыть некоторые сделки до 30 июня, чтобы вырученные средства были включены в финансовую отчетность за прошлый сезон. Это еще больше усложнило ситуацию.

Способность нового руководства получать отдачу от футболистов, которых они привозят в команду, все еще остается предметом дискуссий. Но что касается исходящих трансферов, то здесь признаки более позитивные.

На самом деле все началось с продажи Жоржиньо в «Арсенал» в январе за 12 миллионов фунтов стерлингов. У итальянского полузащитника оставалось всего пять месяцев по контракту, и он уже планировал уйти летом. Получить такую сумму за человека, который в конце года должен был стать свободным агентом, – прекрасный бизнес.

Матео Ковачич перешел в «Манчестер Сити» за 25 миллионов фунтов плюс потенциальные 5 миллионов в качестве бонусов. Опять же, это довольно хорошая цена для игрока, у которого осталось всего 12 месяцев до конца контракта, и который также не хотел оставаться в клубе.



ФК Манчестер Сити. Матео Ковачич

Оба игрока ценились болельщиками «Челси», в основном благодаря победе в Лиге чемпионов в 2021 году, но нельзя игнорировать тот факт, что эти два исполнителя были постоянными игроками основы полузащиты в течение последних пяти лет и даже не приблизились к тому, чтобы помочь клубу бороться за победу в АПЛ.

Жоржиньо и Ковачичу 31 и 29 лет соответственно. Свежая кровь была необходима, так как «Челси» не боролся за место в верхней части таблицы с ними в составе. Пришло время кому-то другому попробовать свои силы.

Кай Хаверц навсегда запомнится тем, что два года назад забил победный мяч в ворота «Манчестер Сити» в Порту, но, кроме этого, ярких моментов в его карьере мало. Он действительно обладает качеством, но его недостаточно видно – особенно с учетом того, какой большой ажиотаж вызвал его трансфер из «Байера» в 2020 году.

«Челси» заплатил за Хаверца первоначальную сумму в 62 миллиона фунтов с возможностью дополнительных выплат в размере 28 миллионов. Однако условия для выплат этих бонусов не были выполнены. У него оставалось два года до окончания контракта на «Стэмфорд Бридж», но он ясно дал понять, что хочет перейти в «Арсенал», как только они заявили о своем интересе, поэтому получить 62 миллиона фунтов плюс еще 3 миллиона в качестве дополнительных выплат – это положительный результат для игрока, который не добился успеха.

Переговоры с Саудовской Про-лигой вызвали много споров. Нравится это людям или нет, но «Челси» извлекает максимальную пользу из этого амбициозного проекта на Ближнем Востоке, избавляясь от игроков, у которых нет будущего на «Стэмфорд Бридж».

Два приобретения, сделанные в конце эпохи Романа Абрамовича, Эдуар Менди и Хаким Зиеш, могут принести в совокупности около 25 миллионов фунтов. Это меньше половины того, что «Челси» заплатил за них в 2020 году, и падение стоимости отражает снижение их статуса.

Но они были подписаны при старом руководстве, а не при новом. Единственное публичное признание ошибки со стороны Боэли – это уход Калиду Кулибали в «Аль-Хиляль» за меньшую сумму, чем 33 миллиона фунтов стерлингов, которые они заплатили за него «Наполи» в июле прошлого года. Важно, однако, что его большая зарплата в размере более 200 000 фунтов в неделю больше не висит мертвым грузом на зарплатной ведомости клуба.



ФК Аль-Хиляль. Калиду Кулибали

Это еще одно важное событие, которое следует отметить, – сокращение зарплатной ведомости. Хаверц был одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба с зарплатой чуть менее 300 000 фунтов в неделю, как и Н'Голо Канте, который перешел в «Аль-Иттихад» в качестве свободного агента.

В это окно «Челси» хочет избавиться от более высокооплачиваемых игроков, таких как Ромелу Лукаку, Кристиан Пулишич и Пьер-Эмерик Обамеянг. Целью всегда было создание молодой команды на стимулирующих контрактах с гораздо более низкой базовой зарплатой.

Например, Михаил Мудрик после перехода из донецкого «Шахтера» в январе подписал контракт на сумму 97 000 фунтов стерлингов в неделю, что по последним меркам «Челси» является относительно низкой суммой для громкого трансфера. Энцо Фернандес, который в том же месяце перешел из «Бенфики» за рекордные для клуба 106 миллионов фунтов стерлингов, получает не намного больше.

Молодые игроки Мало Густо и Андрей Сантос официально присоединились к команде в июле после покупки у «Лиона» и «Васко де Гама» в январе, и они будут получать гораздо меньше.

Кроме того, «Челси» включил во все контракты (на подписание новых или продление действующих игроков) пункт о снижении зарплаты на определенный процент в случае непопадания в Лигу чемпионов.

Поскольку в сезоне 2022/2023 они заняли 12-е место, этот пункт вступил в силу. Он не распространяется на первое подписание прошлого лета, Рахима Стерлинга, Кулибали (который ушел) и всех членов команды, которые достались им в наследство от предыдущего руководства и не согласовали новые условия контрактов.



Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Финансовые результаты клуба за год, закончившийся 30 июня 2022 года, показали, что у «Челси» одна из самых высоких зарплатных ведомостей в мире – 340 миллионов фунтов стерлингов. Понятно, почему имеет смысл убрать самых высокооплачиваемых игроков, особенно если они не приносят результатов на поле. Эти деньги можно направить на улучшение банковского баланса и/или приобретение новых игроков.

Очевидно, что если вы готовы предложить меньшую зарплату, это повлияет на уровень игроков, за которыми вы можете охотиться. Вы покупаете скорее потенциал, чем готовый продукт.

Их позиция в отношении заработной платы также стала фактором, способствующим тому, что Мейсон Маунт перешел в «Манчестер Юнайтед». Некоторые болельщики считают это правильной позицией, другие задаются вопросом, почему руководство позволяет одному из лучших выпускников академии «Челси» перейти к конкурентам.

Нескольких продаж для получения денег недостаточно, чтобы исправить все ошибки первого года у руля «Челси». Болельщики хотят видеть лучшие результаты на поле, а не в электронной таблице. Впереди еще очень много работы.

Но вы, по крайней мере, начинаете понимать, в чем заключается грандиозный план и что существует определенная стратегия.

Саймон Джонсон, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух